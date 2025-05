Así se ha gastado Óscar Díaz el bote de 1,8 millones de 'Pasapalabra' un año después

El último ganador del gran premio de Pasapalabra, Óscar Díaz, ha estado este lunes en Espejo público para hablar cómo le va la vida tras conseguir el millonario bote que se le ha sumado a otras abuntantes dotaciones que ha ganado en concursos televisivos. El madrileño consiguió el bote de Pasapalabra el 15 de mayo de 2024. El madrileño de 52 año completaba el rosco y se llevaba un premio de 1.816.000 euros. El espacio culminaba uno de sus duelo épico contra su rival y amigo Moisés Laguardia. El triunfo de Óscar, tercer mayor premio en la historia del concurso, se produjo tras 157 programas en las tardes de Antena 3.

Al cabo de un año, como ha contado ante el equipo de Susanna Griso, Óscar Díaz ha mantenido su ritmo de vida habitual. De los 1,8 millones, en torno a los 800.000 euros los pagó en impuestos para Hacienda, el volumen habitual en estos casos y un destino inevitable de esa fortuna, ya la hubiera ganado en un concurso como si hubiera fundado una empresa. Tras los dispendios fiscales le ha quedado un millón de euros que prácticamente no ha tocado hasta ahora

Óscar ha relevado que salvo alguna escapada con su esposa, Patricia, no ha decidido nada en particular respecto a ese dinero. Estuvo en la Toscana con varias parejas amigas pero han mantenido las cuotas de la hipoteca de su hogar porque les conviene mantener las ventajas de la cuota mensual y no amortizar el préstamo. El funcionario ha mentenido su vocación por la edición de libros de rol, sus composiciones de rock con sus amigos y su pasión por el golf colaborando con toreneos del calendario en materia de comunicación.

El concursante ha mantenido el estudio en temas de cultura general, como ha hecho durante tantos años, para no perder el ritmo, aunque no tiene ningún concurso a la vista. Si volviera a Pasapalabra le gustaría luchar por un premio solidario.

Antes del programa de Roberto Leal, Óscar se dio a conocer con el veterano concurso diario de La 2 Saber y Ganar, donde alcanzó los 200 programas, y llegó a acumular entoncesu casi 170.000 euros. Con una selección de compañeros, incluyendo el jerezano Manolo Romero, formó el equipo Los Dispersos en ¡Boom!, en las tardes de Antena 3 y se mantuvieron durante 324 emisiones acumulando millón y medio de euros, para repartir entre los cuatro integrantes (más compañeros sutittutos) aunque no alcanzaron el bote. Victoria Folgueira y Miguel Ángel Gómez cerraban el equipo titular. El bote de récord se lo llevaron Los Lobos,

Óscar Díaz ya estuvo en el año 2000 en las primeras ediciones de Pasapalabra, con Silvia Jato, y junto a su esposa y su hermana Lucía obtuvieron en Telecinco 198.000 euros en Pasapalabra en familia.

Es licenciado en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid y abandonó su puesto en el funcionariado para dedicarse a la literatura y a su formación para los cocursos. Fundó M+D Editores y se ha dedicado a la traducción, los guiones y es jefe de prensa de torneos de golf, el deporte que más le apasiona.

