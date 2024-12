‘La isla de las tentaciones 8’: conoce a las cinco parejas participantes

Comienza la cuenta atrás para la octava edición de La isla de las tentaciones. El reality será uno de los grandes estrenos de Telecinco para el próximo año. Mediaset ya ha iniciado la fase de promoción con la puesta en marcha de los especiales Rumbo a la isla de las tentaciones, disponibles en la plataforma Mitele.

En los dos programas de Rumbo a la isla de las tentaciones se ha presentado la identidad de las cinco parejas participantes, así como a los solteros y solteras que formarán parte de esta prueba de amor en las lujosas villas de la República Dominicana. Como viene siendo habitual en las ediciones anteriores, el programa de Cuarzo Producciones ha apostado por algunos rostros con pasado en la televisión que se complementan con otros que vivirán su primera experiencia en el medio. Un cóctel explosivo que ha funcionado a la perfección durante las últimas temporadas del reality, uno de los más aclamados entre el público juvenil.

Estas son las cinco parejas participantes que pondrán a prueba su relación en La isla de las tentaciones 8.

Bayan y Eros. / INSTAGRAM

Bayan Al Masry y Eros Vidal

La primera pareja que se embarca en la aventura llevan más de cuatro años juntos y viven en Mallorca. Bayan, de 23 años, y Eros, de 28, aseguran que están muy enamorados, pero necesitan una prueba definitiva para consolidar su historia de amor. ¿Resistirán a los encantos de los tentadores y tentadoras en la República Dominicana?

Gerardo y Alba. / MEDIASET

Gerardo Arias y Alba Rodríguez

Gerardo y Alba salen juntos desde hace un año. Él tiene 31 años y ella 23. El joven es natural de Tomelloso (Ciudad Real) y ya ha participado en un formato de Mediaset, 24 horas para enamorarte, emitido a través de Mtmad. En el programa no tuvo suerte y al poco tiempo encontró el amor junto a Alba, que es natural de Alicante y está muy enamorada de su novio.

José Carlos y Ana. / RTVE

José Carlos Montoya y Ana Arboledas

José Carlos tiene 30 años y es de Utrera (Sevilla), mientras que Ana, de 27 años, es natural de Barcelona. Ambos se conocieron en un programa de televisión, El Conquistador de RTVE. Anteriormente, el joven ya había formado parte de otros formatos televisivos como Mujeres y Hombres y Viceversa o The lenguaje of love, por lo que está acostumbrado a los focos.

Joel y Andrea. / MEDIASET

Joel Benedicto y Andrea Arpal

Joel y Andrea llevan más de tres años de relación sentimental. Él tiene 25 años y ella 27. Andrea ha estado en Mujeres y Hombres y Viceversa y en el programa All you need is love… o no. Ambos viven juntos en Barcelona y han decidido poner a prueba su noviazgo en el reality.

Fran y Ana Luiza. / MEDIASET

Fran Rodrigues y Ana Luiza Lourenço

La quinta pareja que participará en la octava edición de La isla de las tentaciones está formada por Fran y Ana Luiza. Él, de 28 años, y ella, de 23, residen en Lugo. Cuando llevan un año y medio juntos afrontarán una experiencia que puede reforzar su historia de amor o hacer saltar todo por los aires.