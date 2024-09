Luján Argüelles y cómo el presidente del Gobierno afectó a Susana Díaz en 'El ríval más débil'

–El formato británico El rival más débil, producido por Brutal Media, se recupera en Telecinco...–Es una serie de especiales, por ahora, con famosos, según su gremio profesional.–¿Algún gremio que le haya sorprendido por su bajo nivel?–No tanto por el nivel sino cómo son, el programa de esta noche de los políticos, con Susana Díaz, Toni Cantó, Cristina Cifuentes... Creo que ha llegado el momento si hay que poner unas condiciones mínimas de cultura para los políticos. Es lo que puedo adelantar.–¿A qué cosas respondían mal?–Tal vez los españoles van a pedir a partir de mañana que se cambie la Constitución para que se filtre el acceso a las instituciones tras lo que vean en El rival más débil.–¿Estaban nerviosos por hacerlo mal? Lo de clavarse navajazos entre ellos ya están acostumbrados en la vida real.–Había nervios añadidos porque es programa se grabó cuando Pedro Sánchez decidía su futuro y anunció que se daba unos días para seguir o no. Los móviles echaban humo. Pero en el plató los políticos trabajaron. –Susana Díaz estaría muy inquieta–Pero no se nota en el programa. También tendremos programas con humoristas, con cantantes. Son gremios diferentes pero todos somos humanos y les une los nervios y la responsabilidad de hacerlo mal ante la gente.–¿Le va esa pose de maestra de ceremonias severa?–Me he divertido mucho. Es una vuelta de tuerca a mi rol habitual. Me gusta ese papel, pero no es exactamente como el de las actrices que conducían el formato cuando llegó a España.–Un papel distinto al de ¿Quién quiere casarse como mi hijo?, que llegaba este lunes a Cuatro.–Las madres seguirán siendo madres. Nunca les gustará quién vaya a ser la pareja de sus hijos. Como mucho se resignan, no lo aceptan. Es la base del programa. Hay emociones a flor de piel y opiniones que se verbalizan con crudeza. El formato lo hemos actualizado siete años después a las redes actuales y a la evolución de las relaciones, de la sociedad. En esas cinco parejas que intervienen hay de todo.–¿Se siente revalorizada con este regreso doble?–Estoy muy agradecida a la actual dirección y sólo puedo decir que estoy muy orgullosa de esta nueva etapa de Mediaset España, estoy más a gusto que nunca.