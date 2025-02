¿Qué podemos hacer con Melody para que pueda destacar en el Festival de Eurovisión?

Las casas de apuestas, que trazan el futuro a largo plazo de lo que será cada año Eurovisión auguran que España volverá a quedar por abajo. Ough. Tranquilos, hay tiempo para remontar. A fin de cuentas este espectáculo trata de sorprender y tenemos una candidata, la sevillana Melody, que se lo toma muy en serio y sabrá cómo actualizar y pensar en el público “muy de hoy” para que la vean. Esa es la esperanza. Porque el público de Eurovisión no ve a España en condiciones normales. El festival volverá a estar muy politizado por Israel, así que habría que proponer un número realmente llamativo para sobresalir en Basilea.

Después del error consecutivo de las candidaturas de Blanca Paloma y Nebulossa, que quedaron por el bottom de la lista, para este año hubiera sido más razonable haber tenido una candidatura con la que se identificaran los espectadores más jóvenes, los de la generación Z, esa gente que ve todas las pantallas menos la del televisor de los padres. Daniela Blasco con Uh, Nana y su coreografía de chicle hubiera sido lo más idóneo para llevar a Suiza desde el Benidorm Fest, pero le faltó televoto afín. J Kbello, con esa voz rota tipo Quevedo y una coreo urbana, era más transversal en edades. Y enamoraba a ellas y a ellos. Un voto más cautivo de eurofans con veteranía y nostalgia persistió en dar su confianza a Melody.

Es verdad que Esa diva es un exceso de ella misma, pero la de Dos Hermanas es así de desbordante, tan Gloria Trevi, desgarrada, post-epílogo de la tonadillería tradicional. Tiene tres meses para revisar su tema de candencia noventera y promocionarlo por todos los sitios posibles, haciéndose ver y haciéndose querer:lo que ha hecho siempre. Y si es posible crear un factor sorpresa final, mejor. Chanel no partía desde tan abajo (aunque estaba a estas alturas pisoteada por la opinión pública) pero hasta que no apareció por Europa no se le tuvo en cuenta. Yes verdad, si Nebulossa hubiera pillado la idea de Rigoberta Bandini en Kaiman hubiera entrado en el Top 10.