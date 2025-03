'¿Quién quiere ser millonario?' su regreso y los famosos dispuestos a serlo

La Sexta estrena hoy la nueva temporada del concurso británico que ha superado el cuarto de siglo en España . El quiz por excelencia sigue en forma y de cara a esta andadura La Sexta y Bonet alternarán los rostros famosos con concursantes anónimos dispuestos a llegar a lo más alto.

Entre los participantes conocidos de los nuevos programas se encuentra el actor malagueño Antonio de la Torre; las presentadoras Mamen Mendizábal y Raquel Sánchez Silva; el ex ciclista Alberto Contador; o una cantante todoterreno como Ruth Lorenzo.

El objetivo de todos será llegar al millón de euros, o al menos una dotación interesante para donar a causas benéficas. Los anónimos pugnarán por llevarse a casa el mayor premio posible. ¿Quién quiere ser millonario? mantiene la esencia de lo que ha sido siempre este programa.

Cada concursantes se enfrenta a 15 preguntas, cada una con cuatro posibles respuestas, en una escala de dificultad progresiva. Cada jugador cuenta con tres comodines: la opinión del público, el 50% y la llamada a un amigo.

Prácticamente esta es la sucesión a la que recurren cada uno de los concursantes. Bonet , más formal aquí que en otros formatos, aporta siempre su sutil humor, su ironía.

En ocasiones su asombro, pero nunca se muestra indiferente ante las dudas y agobios de cada pregunta. La estrategia de los concursantes que más han observado la mecánica del programa siempre es motivo de aprendizaje del espectador. La clave es calcular las propias posibilidades para establecer el suelo del premio en caso de plantarse.Hay que tener mucha osadía en pleno ascenso a la cumbre millonaria.

Antes de esta reciente etapa de temporadas en La Sexta esta cadena ya tuvo una versión diaria de este formato en 2012 con el nombre de El millonario, con Nuria Roca que ha sido un rostro muy vinculado a esta cadena y que ahora se encarga del maratón vespertino de los domingos.

El formato de ITV se recuperó en Atresmedia en 2020, pasando a Antena 3 hasta 2022, con buenos datos de audiencia y ya desde entonces con Juanra Bonet como presentador.En La Sexta viene a animar su prime time relevando a Batalla de restaurantes con Alberto Chicote, que ha concluido su segunda temporada con un espacio lleno de polémicas.Ahora le releva Bonet , que para las noches de Antena 3 también conduce Atrapa un millón cuando hay que relevar a Manel Fuentes, además de ser apoyo en La Voz. En estos meses pasados ha preparado el formato Traitors.

En el caso del Millonario viene a tomar aquel testigo de su primer maestro de ceremonias en España, Carlos Sobera con aquel 50x15 (se podía conseguir un premio máximo de 50 millones de pesetas).

¿Quién quiere ser millonario? se estrenó en septiembre de 1998 en la ITV británica (hay incluso una miniserie sobre los primeros años de este formato Who Wants to Be a Millionaire?).

Fue creado por los directivo de la cadena David Briggs, Mike Whitehill y Steven Knight a la desesperada por tener audiencia. El sosegado programa revolucionó el género de los concursos al instalar el género del thriller en lo que solían ser espacios muy luminosos y con ritmo excesivo.

La música envolvente de Keith y Matthew Strachan (que todavía permanece durante las preguntas) y la sobriedad del conductor creó una atmósfera diferente que se convirtió en 170 versiones a lo largo del mundo.

En India la popularidad del formato se reflejó en una oscarizada película: Slumdog Millonaire. En España, el formato aterrizó tímidamente en Telecinco el 17 de septiembre de 1999, con un entonces desconocido Carlos Sobera, que había aparecido en series y programas de menor relieve.

Pudo haber sido cancelado porque sus datos estaban por debajo de lo previsto, pero finalmente el concurso impuso sus reglas para que fuera aceptado por la audiencia española. En aquella primera etapa un barcelonés, Enrique Chicote, fue el primer concursante en conseguir el premio final. En la tarde de los sábados 50x15 alcanzaba un 30% de cuota y su éxito le llevó al prime time y años después a la franja vespertina diaria.

En 2001, con el pujante Gran Hermano, sufrió cierto desgaste. El concurso regresaría en julio de 2005 a Antena 3, tras haberse convertido Sobera en el rostro de los concursos de esta cadena.

El Millonario llegó a tener de presentador al sevillano Antonio Garrido, terminando en 2009, hasta que lo recuperó en 2012 La Sexta que hoy volverá a inquietar a los participantes a la espera de sus respuestas.