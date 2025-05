¿Reconoces a este famoso camuflado como el cantante de Kiss? Ha ganado 'Tu cara me suena'

El imitador de Kiss en 'Tu cara me suena 12'

La quinta gala de la duodécima edición de Tu cara me suena en Antena 3, emitida este pasado viernes, superó de nuevo el 20% de cuota, con 1,7 millones de espectadores, con la sorpresa de varias actuaciones como Ana Guerra como Rosana. Pero sobre todo con la de quien finalmente vención en la noche. Bertín Osborne, con todas sus dudas, pero integrándose cada vez más entre sus compañeros, se transformó en el vocalista de Kiss para interpretar Rock and Roll All Nite. Se lo ha trabajado más que en otros días y se ha notado en el resultado. Este cambio radical de registro marca un afortunado punto de inflexión para el jerezano.

El habitual intérprete de baladas y rancheras se ha enfrentado a uno de los desafíos más complicados de todos los participantes de esta temporada. Encarnar al vocalista de Kiss obliga a un tono vocal peculiar y horas y horas de maquillaje para adaptarse a una banda legendaria de estética tan extravagante.

Para someterse al clonador Bertín se sometió a muchas horas de maquillaje y peluquería para adoptar la fisonomía en el escenario de Gene Simmons, con la cara pintada de blanco y negro, botas de plataforma, cuero, tachuelas y guitarra en mano. Una caracterización muy logrado. Manel Fuentes, conductor de Tu cara me suena, ya lo decía: “De la voz de Frank Sinatra (su personaje de la semana anterior) a la lengua de Gene Simmons”.

Bertín asumió este cambio necesario para mejorar en su trayectoria con este Rock and Roll All Nite vibrante. El jurado de Ángel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita quedó asombrado y convencido. “Llevas 40 o 50 años en esta profesión equivocado. Cuando haces las cosas bien, se te premia", le recordó Lolita. Bertín recibió del jurado dos 12, un 11 y un 10, compartiendo primer puesto con Ana Guerra, Llácer tuvo el voto de calidad de haber dado 12 a Ana Guerra, que se puso por delante. El público del plató se decantó por Osborne, que acabó la noche en primer lugar con 23 puntos.

Esa victoria le permitía obtener un premio solidario de 3.000 euros. Esa cantidad la ha donado el cantante a la Fundación Kike Osborne, nuevo nombre de la entidad que lleva el nombre de su hijo para ayudar a familias con niños con lesiones cerebrales. Un gesto del cantante que recordaba que acude a Tu cara me suena a divertirse, no a ganar. Pero si puede ayudar a la fundación que lleva el nombre de su hijo toda implicación es poca.