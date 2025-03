La representante de Georgia en Eurovisión, "una presentadora de Antena 3"

La TV púbica de Georgia, (la GPB) ha anunciado el último nombre que faltaba para completar los 37 representantes que acudirán al Festivail de Eurovisión 2025, que se celebrará en Basilea, Suzia. La cadena georgiana ha designado directamente a una de sus jóvenes cantante más prometedoras, Mariam Shengelia, que llevará al escenario una canción reivindicativa, Freedom. Es una poderosa balada en georgiano e inglés. Es la última intérprete en confirmarse y la penúltima canción en darse a conocer, ya que falta la francesa para cerrar las aspirantes de esta 69ª edición. Georgia ganó el pasado Eurovisión Junior y las casas de apuestas auguran a la georgiana un lugar a la baja. Ha pasado al puesto 20º cuando antes de su designación las previsiones eran más arriba.

Por cierto, pese a la nueva versión de Esa diva de Melody, España sigue en el 31º lugar según estimaciones de las casas de apostantes.

Aquí la propuesta georgiana, Freedom.

Mariam Shengelia es muy conocida en su país. Su carrera comenzó en 2018 cuando participó en el Factor X de este país del Cáucaso, con una voz que ya apuntaba maneras. En 2019, formó parte del formato musical Georgian Idol, espacio que par la cadena pública destinó como preselección para Eurovisión 2020. Aunque no logró alzarse con la victoria, que recayó en Tornike Kipiani, su talento no pasó desapercibido, quedando en sexto lugar y ganándose el cariño del público. De hecho, estaba previsto que acompañara a Kipiani como corista en Rotterdam en aquella edición cancelada.

Ante su foto de presentación, con el fondo azul, en redes se ha comentado el parecido de la foto con las promociones de programas de Antena 3 como Pasapalabra o La ruleta de la suerte. "Luce como si presentara un programa en Antena 3" comenta con humor este tuit.

La trayectoria musical de Mariam la llevó a participar en 2021 en La Voz Georgia. Demostró su dominio en la variedad de géneros haciendo covers de temas de Elvis Presley o Stevie Wonder. Este año la representante georgiana participó en la versión local de Dancing With The Stars, alcanzando la final. Con Freedom, Mariam Shengelia lleva a Georgia a Eurovisión 2025 una voz poderosa y de matices delicados aunque falta atractivo al tema musical.

Georgia es un país que se debate entre el europeísmo o su dependencia de Rusia, con dos regiones separatistas, Abjasia y Osetia del Sur, controladas por Moscú.

Su victoria en Eurovisión Junior llenó de ilusión a la resistencia pro-europeísta ante un actual gobierno pro-ruso del partido Sueño Georgiano.

A lo largo de los 14 años en que Georgia ha participado en Eurovisión su mejor posición ha sido un noveno lugar, en 2010 y 2011. El pasado año Nutsa Buzaladze alcanzó la final pero quedó relegada al puesto 21º. En 2025 hay expectativas de alcanzar al menos esa mejor posición histórica. Mariam Shengelia actuará en la segunda semifinal, el 15 de mayo.