Cronos: The New Dawn, así es la nueva apuesta de terror y ciencia ficción de Bloober Team

Cronos: The New Dawn

Bloober Team, la desarrolladora polaca recientemente elevada a los altares del píxel por su victoriosa reimaginación de todo un clásico de terror como ‘Silent Hill 2 Remake’, ha levantado el telón de su próximo proyecto: ‘Cronos: The New Dawn’.

Este nuevo proyecto, que promete fusionar elementos de supervivencia y horror en un mundo de ciencia ficción, está generando grandes perspectivas entre la comunidad de usuarios.

Con gráficos hiperrealistas y una narrativa envolvente, se presenta como una nueva IP que explorará el miedo y la supervivencia en un entorno postapocalíptico.

Un mundo angustiado y retro-futurista

La sinopsis de ‘Cronos: The New Dawn’ nos lleva hasta una Polonia desolada en un futuro postapocalíptico, anclado en la estética de los años 80. La ambientación, que combina influencias del brutalismo y retrofuturismo europeos del Este, sumerge a los jugadores en un escenario desolado, arrasado por un cataclismo conocido como “The Change”.

En este nuevo mundo, los jugadores deberán enfrentarse no solo al entorno hostil, sino también a las monstruosas abominaciones que habitan en él. Este trasfondo narrativo, además de establecer la inquietante atmósfera que identifica a los títulos de la desarrolladora, también plantea un ambiente donde la supervivencia se convierte en uno de los objetivos primordiales.

Una narrativa que trasciende el tiempo

‘Cronos’ se focaliza en el concepto de viajes en el tiempo, y de paso ofrece una perspectiva que se balancea entre el pasado y el futuro.

Tendrás que desentrañar los misterios de un mundo que ha cambiado drásticamente, haciendo frente a decisiones que afectarán a tu supervivencia y la evolución de la trama.

Esta mecánica narrativa promete no solo enganchar a los jugadores, sino también invitarlos a reflexionar sobre el impacto de sus acciones en un universo caótico.

Piotr Babieno, CEO de Bloober Team, no tardó en expresar su entusiasmo por este nuevo título: "Tras el éxito de Silent Hill 2, estamos emocionados de presentar Cronos, una nueva y emocionante IP".

Elementos de juego

‘Cronos: The New Dawn’ no solo se presenta como un relato de horror psicológico, sino que también incorpora mecánicas de juego que prometen desafiar la habilidad de los jugadores.

Con su base supeditada a la supervivencia, se espera que los jugadores manejen recursos limitados mientras se enfrentan a formidables enemigos. Según parece, la capacidad de adaptarse y utilizar el entorno será crucial para avanzar en la historia y desentrañar los secretos de este “mundo angustiante”.

El primer material, un tráiler cinemático presentado durante el reciente Xbox Partner Preview nos permite dar un vistazo a su jugabilidad. A grandes rasgos, sus impresionantes gráficos y la atmósfera que desprende, ofrecen un apetitoso adelanto de la experiencia.

La atención al detalle en la creación del entorno y el diseño de criaturas promete tomar como telón de fondo un mundo donde cada rincón puede esconder un nuevo desafío o un peligro.

Expectativas para el lanzamiento

‘Cronos: The New Dawn’ tiene previsto lanzamiento el próximo 2025, para PC/Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La decisión de lanzar el juego en múltiples plataformas refleja el compromiso del estudio por ampliarse hacia una audiencia más diversa. A su favor anticipa entornos visualmente impactantes, una narrativa envolvente, así como mecánicas desafiantes.

Parece que desde el estudio intentar buscan una experiencia única que combine la ciencia ficción con el terror psicológico, además de dar testimonio de su evolución e intentar redefinir algunos elementos de lo que los jugadores pueden esperar de los títulos de terror en el futuro.

Con el tiempo, se revelarán más detalles sobre la jugabilidad y la historia de ‘Cronos’, posiblemente alimentando aún más las expectativas iniciales. Mientras tanto, la comunidad de jugadores se mantiene atenta a cada novedad que surja de este proyecto, que se perfila como uno de los grandes lanzamientos del 2025.