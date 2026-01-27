Así ha sido la tala de una palmera de gran altura y con riesgo de caída en el centro de Jerez

Operarios municipales han talado, en torno a las dos de la tarde, una palmera de gran altura en la Alameda Cristina ante el riesgo de caída. Se trata de una de las consecuencias en la ciudad de la llegada de la borrasca Joseph, que ya ha dejado más de 22 litros por metro cuadrado y rachas de viento de hasta 82 kilómetros por hora.

La Policía Local ha acordonado previamente todo el perímetro y controlado el tráfico que ha sido desviado en hora punta de salida de colegios y trabajos. Como consecuencia, se han producido retenciones en el centro de la ciudad.