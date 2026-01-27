La borrasca Joseph obliga a talar una palmera en el centro de Jerez ante el peligro de desplome
La Policía Local ha acordonado el perímetro de la Alameda Cristina donde se ha producido la intervención
La alcaldesa de Jerez envía un mensaje de tranquilidad ante la borrasca Joseph: "Estamos alertados 24 horas y trabajando a pie de calle"
Operarios municipales han talado, en torno a las dos de la tarde, una palmera de gran altura en la Alameda Cristina ante el riesgo de caída. Se trata de una de las consecuencias en la ciudad de la llegada de la borrasca Joseph, que ya ha dejado más de 22 litros por metro cuadrado y rachas de viento de hasta 82 kilómetros por hora.
La Policía Local ha acordonado previamente todo el perímetro y controlado el tráfico que ha sido desviado en hora punta de salida de colegios y trabajos. Como consecuencia, se han producido retenciones en el centro de la ciudad.