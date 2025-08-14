Los efectivos del Plan Infoca y bomberos del Consorcio provincial continúan pendientes del área afectada ayer por el fuego. El Ayuntamiento de Jerez ha asegurado que el incendio de la zona rural de Jerez "está perimetrado y controlado y sólo se mantiene activo el fuego en un pajar sin riesgo de propagación exterior".

Aun así, un retén vigila los terrenos afectados en el entorno de La Saucedilla. Propietarios de la zona han podido comprobar, además, como el helicóptero del Infoca vuelve a sobrevolar los focos que el viento está reavivando. Un trabajo que está contando con el apoyo de los efectivos que están en la zona, como se ve en estas imágenes grabadas poco antes de las tres de la tarde de este jueves.