La emotiva reaparición de La Macanita que dedica a Rafael de Paula y a su hermano su actuación:

La Fundación Cajasol ha celebrado este jueves por la noche la entrega de los III edición de los Premios Tradición. Durante el acto, ha reaparecido La Macanita que ha querido dedicar su intervención a su hermano, que murió a principios de mes, y "a una gran persona y un gran artista como es Rafael de Paula", fallecido el pasado domingo.

"No pude estar los otros días", ha dicho en referencia a su ausencia en el tanatorio y el funeral del torero, pero "me vino bien no ir porque lo de mi hermano también está muy fresquito todavía y entonces va dedicado a ellos dos".

La artista ha reconocido que 2025 está siendo para ella "un año muy difícil" pero, a pesar de ello, "poquito a poco he vuelto a coger las riendas de mi trabajo, de mi escenario. Gracias por contar conmigo, de nuevo, por todos ustedes y por Rafael de Paula, que era el mejor de España. Hemos tenido un torero muy bueno en Jerez. Señores, va por él".