La Zambomba BIC, que este año celebra su décimo aniversario como Bien de Interés Cultural, ha reunido este sábado en la ciudad a cientos de jerezanos y visitantes en la plaza de la Asunción, en una jornada marcada por la tradición y la convivencia y con una dedicatoria especial a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han asistido a la Zambomba BIC acompañados por miembros del gobierno municipal así como la delegada del Gobierno en Andalucía, Mercedes Colombo, y la delegada provincial de Cultura, Tania Barcelona.

La alcaldesa ha destacado "nos encontramos aquí para celebrar la Zambomba BIC que no es sólo de Jerez sino de Andalucía, porque el reconocimiento además de la zambomba como Bien de Interés Cultural lo realizó la Junta de Andalucía hace diez años. Yo lo digo siempre, zambomba puede haber en cualquier punto de Andalucía, incluso en cualquier punto de España, ya en cualquier punto del mundo se celebra una zambomba, pero si alguien quiere disfrutar de lo auténtico, vivir lo auténtico, donde tiene que venir es a Jerez. Así que es una alegría que celebremos el décimo cumpleaños de la zambomba como Bien de Interés Cultural con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, que además es de Jerez, siente y vive Jerez, y yo se lo tengo que agradecer".

Por su parte, el consejero ha señalado que "estoy muy satisfecho por estar en Jerez, donde desde pequeño he vivido la Navidad, una Navidad única, hay que decirlo, la Navidad en Jerez no tiene igual, es una marca diferencial en el mundo. Decía la alcaldesa que la zambomba representa a toda Andalucía. Bueno, es que hoy está aquí toda Andalucía. Yo diría que está aquí España porque sé que viene gente de todos los sitios de España para disfrutar de la zambomba y yo no podía ser menos siendo jerezano".

Antonio Sanz ha felicitado a la ciudad por el décimo aniversario de la Declaración de Bien de Interés Cultural de la Zambomba: "Esto es un atractivo increíble, excepcional y, por tanto, bueno, pues hoy venimos a conmemorar esta década de Bien de Interés Cultural, pero que cada vez se extiende más, cada vez llega más lejos y hoy las zambombas de Jerez son marca internacional de Andalucía".

La Zambomba BIC, inscrita en el Catálogo General de Patrimonio desde el 14 de diciembre de 2015, se reconoce como una manifestación patrimonial inmaterial en su tipología festivo-ceremonial. Dentro de sus objetivos se encuentra la promoción de la riqueza lírico-musical de su repertorio.

Este décimo aniversario se celebra de una manera muy especial dedicándole esta edición a la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura por ese motivo se han entregado panderetas con el logo de la Candidatura y la experiencia ha sido recogida en un video por un dron que ha sobrevolado la plaza de la Asunción mientras los asistentes han realizado un grito conjunto 'Olé Europa' con la pandereta en la mano.

Cuatro grupos han sido los encargados de amenizar la tradicional Zambomba, El Coro 'El Habla de Jerez', 'Jerez suena en Navidad', 'Aromas de Navidad con Macarena de Jerez y 'Jerez por Navidad'. Hay que recordar igualmente que la Zambomba tiene un carácter benéfico por lo que cuenta con una barra atendida por la Asociación 'Por una sonrisa'. Igualmente, el venenciador Jesús Rubiales ha ofrecido una copa de vino.