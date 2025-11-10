El Minotauro de Jerez se ha convertido en los últimos años en símbolo contra la violencia hacia las mujeres al vestir camiseta morada. Este año, sin embargo, el Ayuntamiento de Jerez ha dado un paso más y ha decidido convertir a esta estatua en todo un emblema de cara a la celebración del 25N.

En concreto, en la rotonda se ha inaugurado esta noche un monolito en conmemoración de la lucha contra esta lacra y, además, se ha encendido por primera vez la nueva iluminación de la estatua. A partir de ahora, el popular Minotauro lucirá morado.

Representantes del gobierno local así como del Consejo Local de las Mujeres y de diversas entidades e instituciones han participado en este acto con motivo del 25N.