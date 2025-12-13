La Asociación de Belenistas de Jerez está celebrando este sábado en su bodega de la calle Chancillería su tradicional zambomba.

Grandes momentos se están viviendo en este encuentro donde se mezcla el buen ambiente con la intimidad de la celebración de esta entidad. Y, además del buen cante, no se puede olvidar el escenario en el que se realiza, rodeados de los dioramas con escenas del Nacimiento que tiene expuesta esta entidad con solera.