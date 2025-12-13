Un fin de semana más, son muchas las hermandades que han celebrado sus zambombas, unas convocatorias donde se puede vivir lo más parecido a la esencia de la zambomba jerezana.

Así, se está viviendo muy buen ambiente en puntos como la plaza Belén, donde la Hermandad del Cristo está celebrando la suya, la plaza del Carmen, donde está la corporación carmelita, o el Reducto de la Catedral, donde la Hermandad de la Viga ofrece cada año una de las imágenes más icónicas de esta celebración.

No son las únicas, la Amargura, la Piedad, la Borriquita, la Sacramental de Santiago, la Entrega o el Amor, entre otras, también están celebrando sus zambombas en la jornada de este sábado con gran participación y asistencia de público.