Vicky Martín Berrocal encuentra en Zara el vestido negro que más estiliza del mundo mundial

Es una de nuestras celebs más queridas y estilosas y ahora, Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer. Estamos enamoradas de su personalidad, de sus outfits y del don que tiene para encontrar lookazos en tiendas que están al alcance de cualquier bolsillo (aunque a veces se permite lujos que se escapan a nuestros presupuesto, como debe ser). Ahora que la diseñadora empieza una nueva andadura en Canal Sur con su amigo Bertín Osborne, Vicky Martín Berrocal nos ha vuelto a dar una lección de estilo y nosotras se la queremos copiar (y podemos).

Si María Pombo aseguró que apostar por el negro para su primera aparición en El Hormiguero era una opción segura, Vicky Martín Berrocal no iba a contradecirla, aunque la diseñadora le lleve años de ventaja a la influencer. La ex concursante de MasterChef Celebrity apostó por un vestidazo negro de Zara para su regreso a la televisión y no sólo acertó, nos conquistó a todas. Por eso ahora necesitamos un vestido negro como el de Vicky con el que triunfar, por un precio asequible, en todos nuestros eventos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) el 14 de Oct de 2020 a las 4:11 PDT

Si sigues a Vicky Martín Berrocal, te habrás dado cuenta de que es fiel seguidora de Zara. Pero, puedes ser fiel seguidora de la firma de Inditex y pasar desapercibida o puedes ser Vicky y convertirte en la reina del estilo con la prenda más básica de Amancio Ortega.

Para eso hay que tener un don y está claro que ella lo tiene. Porque lo mismo apuesta por un look total denim con el que pasear por las calles de su querida Sevilla, que se enfunda una blazer con botonadura metálica con la que eleva cualquier estilismo combinado con vaqueros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) el 12 de Oct de 2020 a las 9:37 PDT

Pero, si hay un color que favorezca a todo el mundo en general, y Vicky en particular, ese es el negro, por eso hemos sentido un flechazo cuando la hemos visto con ese vestido de Zara con el que no sólo ella tiene estilazo.,

Razones por las que amamos su vestido

¿Hemos dicho ya que el negro es el color que más favorece del universo? Lo volvemos a repetir. El negro no sólo es un color que nos sienta bien a todas, independientemente de nuestro color de piel, tono del pelo o curvas, es el color que más estiliza. Y ya si es en vestido... ni te cuento.

El vestido elegido por Vicky tiene escote en uve, que es la mejor opción si nuestro objetivo es alargar la silueta. Aunque hay quien opina que este tipo de escote favorece más a las mujeres que tienen poco pecho. Sólo hay que ver cómo le queda a Vicky Martín Berrocal para descubrir que no todas las opiniones se asemejan a la realidad.

El drapeado en la cintura crea un juego de volúmenes que adelgaza visualmente la figura, con lo que cualquier de nosotras, lo necesite o no, puede verse favorecida por este detalle. La abertura lateral en la pierna es el último impulso que necesitas con este vestido para definir una cintura más afinada.

Si estas razones te han convencido para hacerte con el vestido de negro como eterno fondo de armario (porque esta propuesta se va a llevar siempre), atenta a su precio, 59,95 euros y lo puedes comprar en la web de Zara.