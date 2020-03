Acuña: extraordinario futbolista y maravillosa persona

El fallecimiento del exjugador del Xerez Club Deportivo y Jerez Industrial Manuel Moscoso Cordero ‘Acuña’ ha causado gran pesar en todo el Jerez futbolístico. El que fue durante 8 temporadas lateral derecho azulino perdía la vida este pasado domingo, cuando su corazón le dijo basta. Estos malditos tiempos de coronavirus han impedido que sus numerosos amigos hayan podido acompañar a los familiares en este doloroso trance y despedirlo como el bueno de Manolo se merecía.

Diario de Jerez se ha puesto en contacto con varios de los que fueron sus compañeros en su etapa como futbolista del Xerez Club Deportivo. Pepe Ravelo, Agustín Piñero, Manolo Perdigones y David Vidal -este último sólo estuvo en el Xerez en la temporada 76/77 que acabó con el ascenso a Segunda División B- han querido mostrar sus condolencias a la familia de Manu Moscoso ‘Acuña’, resaltando dos aspectos fundamentales: en el terreno de juego, Acuña era todo corazón y coraje; fuera de él, un extraordinario compañero y una grandísima persona.

Pepe Ravelo coincidió cuatro temporadas con Acuña. El canario -hijo adoptivo de la ciudad- ya era todo un veterano, aunque todavía estaría en activo cuatro temporadas más. Ravelo recuerda que “se hizo en el Industrial. Era un futbolista de mucho corazón y garra, una extraordinaria persona. Como anécdota, recuerdo que todos los años le firmaban un lateral derecho y al final siempre terminaba jugando él. Era un jugador muy inteligente, no se complicaba y cometía pocos errores. Con él en el campo estábamos seguros. Y como persona, era un diez. Tuve mucha amistad con él. Charlábamos mucho cuando estaba ya en el polideportivo. Es una pena, lo siento mucho y más en estos momentos en los que ni siquiera podemos acompañar a sus familiares. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a su mujer y a toda su familia. La verdad es que lo siento mucho, Acuña era una gran persona y un gran xerecista”.

Agustín Piñero, otro defensa de los de la época, también coincidió cuatro campañas con Acuña, hasta que se marchó al Almería, donde jugó dos temporadas en Primera División. Agustín, que se recupera satisfactoriamente de una operación de cadera, rememora: “Teníamos una gran defensa y un gran equipo aquellos años. Era un tío estupendo, muy amigo de todos. En aquella época casi todos éramos de Jerez y había un gran grupo. Como persona era maravilloso y como futbolista era buenísimo: era fuerte, entraba sin miedo, subía la banda, hacía muy bien las coberturas...”. Piñero recuerda que en su último año “ascendimos a Segunda División B. Ravelo jugaba de libre y yo de central marcando fijo, con Acuña por la derecha. Era un estupendo marcador y tenía técnica”.

Uno de los que recuerda con más cariño a Acuña es Manolo Perdigones, que aterrizó en el Xerez CD con 18 años. El defensa lo acogió como uno más y le hizo fácil su integración al vestuario. “Le tengo mucho que agradecer. Yo llegué con 18 años y él era ya un veterano y me acogió de maravilla. No olvido el gran consejo que me dio, que lo grabé a fuego, y que terminó cumpliéndose. Me dijo: “Manuel, aquí todos los años te van a firmar laterales para que jueguen en tu lugar y por el mío, pero al final vamos a jugar tú y yo y tenemos que estar preparados para que, cuando nos den la oportunidad, ya no salir. Y efectivamente, en mis primeros dos o tres años en el Xerez firmaban a laterales más contrastados, pero una vez que me ponían, tanto a él como a mí, ya no nos quitaba nadie”. Como jugador, destaca: “Lo daba todo, trabajaba, era honrado y honesto y muy muy buena gente. A los recién llegados era el protector y se peleaba con los rivales por defendernos. Todo lo que puedo hablar de él es bueno”.

David Vidal sólo estuvo un año en el Xerez CD. El técnico gallego, afincado en Chiclana donde pasa este tiempo de confinamiento, recuerda la figura de Acuña. “Estuve sólo un año, subimos a Segunda B y me marché. Estaban Piñero, Ravelo, Acuña... Claro que me acuerdo. Estaba de entrenador José María Negrillo, que fue segundo de Max Merkel en el Sevilla. Lo siento mucho, es una gran pérdida y le mando un fuerte abrazo a la familia. Era un gran compañero, aquel año ese vestuario era como una familia y ascendimos de carretilla a Segunda B. Me coge desprevenido esto. Mi pésame a la familia de Acuña, que era todo un ejemplo en el vestuario y en el campo era muy fuerte. Se nos van los mejores siempre”.