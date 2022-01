Adri Rodríguez se queda en el Xerez CD

Adri Rodríguez se queda en el Xerez Club Deportivo. Así lo ha atestiguado Juan Luis Gil Titín, presidente de la entidad, a pocos minutos del cierre del mercado de fichajes invernal.

Durante todo el día ha habido contactos con el Gerena para desbloquear la situación del futbolista. El club azulino se plantó en una cifra por debajo de los 10.000 euros -la cláusula del futbolista es de 40.000- y en un único pago, mientras que el club sevillano pretendía hacerlo a plazos. El XCD, bastante molesto con el sevillano por la manera que trató de llevarse al jugador, no ha aceptado esta propuesta y el mediocentro se queda hasta final de temporada.

El jugador, que no acudió a la citación del club para jugar contra el Córdoba B, se reunió el domingo con la directiva azulina y dio las explicaciones oportunas. Desde la entidad azulina se apunta que "este acto de indisciplina no va a quedar impune", por lo que al mediocentro le caerá una multa por no estar con sus compañeros en el Nuevo Arcángel.