Albajara: "El equipo puede dar un poquito más"

Álex Albajara está teniendo una temporada "de aprendizaje" en el Xerez CD. El centrocampista portuense llegó al Deportivo como una firme promesa tras salir de la cantera del Real Betis y en su primer año como sénior está en plena etapa de crecimiento formativo. Albajara destacó en la pretemporada y tuvo algo de protagonismo en la primera vuelta, siendo titular en los partidos contra el Ceuta B y La Palma. Posteriormente, desapareció incluso de las listas de convocados y en los dos últimos partidos ha tenido algunos minutos. En total, ha sido convocado en 15 encuentros y ha tenido presencia en 11 encuentros con un total de 278 minutos jugados.

Al futbolista azulino le gustaría jugar más y tener más presencia en el equipo, pero asume que este año es "una etapa de aprendizaje". Contra el Bollullos salió a cinco minutos del final y aunque se le vio pedir el balón varias veces, no entró demasiado en contacto con el balón. Sobre su situación, explica que "no es fácil, me centro en trabajar día tras día e intentar convencer al míster de que puedo jugar. Siempre quiero el balón, intento aportar algo diferente, pero en cinco minutos tampoco es fácil. Lo que me saque el míster lo tengo que aprovechar al máximo para ayudar al equipo".

Empate con el Bollullos "Perdimos dos puntos, pero si el Lucena ha pinchado hay que verlo como algo positivo"

Hasta hace dos jornadas, Albajara apenas contaba para Checa y ni siquiera entraba en la lista de convocados, situación que ha cambiado contra Puente Genil y Bollullos. Al respecto, señala que "son decisiones del míster, el equipo estaba muy bien, hay jugadores en mi posición que son muy buenos y con mucha experiencia, hay que entenderlo y sólo me queda trabajar y cuando me dé la oportunidad intentar aprovecharla. Me lo tomo como aprendizaje, este año tengo que aprender muchas cosas de la gente que tiene mucha experiencia en categoría superior. Hay muchos compañeros que me apoyan y confían en mí como Adri, Diego, Juan Delgado o Isma Gil, me están ayudando mucho, entre otros muchos", explica.

El Deportivo empató con el Bollullos en un partido sin goles y con pocas ocasiones claras de gol y además el equipo acumula tres jornadas sin ganar. Desde fuera, Albajara cree que "el equipo puede dar un poquito más, llevamos una racha negativa en cuanto a resultados, pero creo que durante la semana estamos trabajando muy bien y vamos a volver a nuestra mejor versión, queda mucho y estoy seguro de que le vamos a dar la vuelta a esto". El centrocampista opina que ante el equipo condal les faltó concretar "las ocasiones que hemos tenido, pero creo que no hicimos un mal partido del todo. Lo importante es recuperar la racha de victorias y seguir sumando".

Derbi "Están en una racha positiva y juegan de local, pero si jugamos como sabemos podremos ganar"

El Ciudad de Lucena cayó contra todo pronóstico en su feudo ante el Ayamonte y la lectura del empate ante el Bollullos cambió tras conocer el resultado en campo aracelitano. Ahora, el Deportivo le saca un punto más al Lucena y sigue líder con dos de ventaja. A Albajara le queda la sensación de que "perdimos dos puntos, pero si el Lucena ha pinchado hay que verlo como un punto positivo porque este rival (Bollullos) no es tampoco fácil y lo que hay que intentar es sumar todo lo que nos queda para llevarnos el campeonato".

Tres partidos sin gaanr y el próximo domingo, el derbi contra el Xerez DFC, tercero en la tabla que afrontará el choque tras cuatro victorias seguidas y a 9 puntos de los azulinos. Respecto a la mala dinámica, Albajara comenta que "son rachas, el equipo está haciendo muy buena temporada, todos, pero hay momentos que no estás bien, que hay dudas y hay que estar por encima de eso, ser un equipo y reponernos". Y del derbi, apunta que "tenemos que ir a ganar cien por cien, hay que sacar los tres puntos. Están en una racha positiva, juegan de local, pero nos tenemos que olvidar de eso, si jugamos como sabemos seguramente ganaremos".