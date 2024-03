Checa: "Una jornada menos y un punto más sobre el segundo"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, se ha querido quedar con lo positivo del empate del equipo frente al Bollullos, tercera semana consecutiva en la que los azulinos no ganan, aunque acaban la jornada con un punto más de ventaja sobre el Ciudad de Lucena, que ha caído en su estadio frente al Ayamonte, un rival en zona de descenso.

-¿Qué sensaciones le deja este empate?

-Lo primero, hemos roto esa racha de no conseguir puntos con un empate que al final nos parece hasta bueno. No hemos sido fuertes en el área rival cuando hemos generado bastantes ocasiones y capaces sobre todo en la primera parte de hacerles mucho daño por banda y nos ha faltado meterla. Ellos vienen a hacer su partido, a perder tiempo, a intentar que nosotros no podamos hacer nuestro fútbol. Tenemos claro que esto no va a ser fácil, lo estamos viendo en los resultados de nuestro grupo. Creo que podemos mejorar muchísimo y me quedo con que hemos sumado un punto.

-¿Se ha desesperado un poco el equipo con las pérdidas de tiempo del Bollullos?

-Llevamos dos jornadas sin conseguir puntos y teníamos ganas de ofrecerle a la afición un triunfo y un buen juego, creo que en la primera mitad ha sido así, pero hay un equipo enfrente que viene a hacer su partido y también es lícito. En parte hemos entrado alguna vez en su juego, nos hemos enfurecido, hemos dejado de ser nosotros. Me quedo con que tenemos que seguir mejorando, sobre todo en el área rival, hemos sacado infinidad de córners, de faltas cerca del área, hemos tenido sensación de peligro en muchas, pero no hemos estado acertados en la finalización.

-¿Las dos derrotas seguidas ante Pozoblanco y Puente Genil han hecho psicológicamente mella en el equipo?

-Cuando llegas a las últimas jornadas todos los equipos se están jugando algo y es verdad que nos entra esa ansiedad por querer ganar y querer sacar los puntos lo más rápido posible y en esto hay que tener tranquilidad. En la vida y en el fútbol hay mucha prisa y esto es una carrera que terminará a final de mayo. Queda una jornada menos y tenemos un punto más.

-¿No le queda la sensación de que se ha perdido una gran oportunidad tras la derrota del Lucena?

-No sólo hoy. para mí todos los partidos que no conseguimos los tres puntos son una oportunidad perdida. Creo que tenemos equipo y capacidad para ganar a cualquier equipo y todo lo que no sea ganar es una oportunidad perdida. Si cuando hemos ganado había que mejorar cosas, ahora que hemos empatado imagínate. Me quedo con el trabajo del grupo, con que están haciendo una temporada increíble.

-¿Les ha comentado algo a los jugadores en el vestuario tras el partido?

-No. Estoy preparándoles para que sepan que son los que tienen que ganar los partidos. Hay que decirles poco. Ellos saben que pueden dar más y no es que no quieran, tienes un rival enfrente que sólo ha tenido un tiro entre los tres palos y la ha salvado Isma. Nos llevamos un punto, distanciamos en otro punto al segundo y no miro más allá, sólo el siguiente partido.

-¿Le ha sorprendido el resultado del Ciudad de Lucena?

-Habla mucho del nivel que tiene esta categoría, que cualquier rival te puede hacer daño. Ahora todos los equipos se están jugando cosas y ya lo hemos visto años anteriores cuando llega este momento de la temporada; el año pasado lo vimos con el Antoniano y el Córdoba B, que llegaron a la última jornada peleando y parecía que nadie quería subir. Y este año estoy seguro de que hasta el el final habrá varios equipos peleando y nosotros seguro que somos uno de ellos.

-¿Qué se le ha pasado por la cabeza cuando Adri ha visto la amarilla en el minuto 90 que le va a impedir jugar el derbi?

-Me importa el equipo. Es cierto que Adri es un jugador superimportante para mí y el grupo, pero esta semana no estará, buscaremos otra solución y seguro que el que salga lo hará igual que Adri sabiendo que como todo el mundo sabe es muy importante para mí y para el equipo. Esto es fútbol y siempre hay sanciones y lesiones y esta semana prepararemos el partido sin él.

-Parece que el Xerez DFC llega bastante mejor al derbi del próximo domingo.

-Llevan una racha muy buena, tienen un buen equipo y un buen entrenador. Ellos intentarán hacer su partido y nosotros el nuestro. Yo me fijo en lo que podemos mejorar nosotros y lo que hagan los demás me importa poco o nada. Vamos primeros y nadie nos ha regalado nada, hay una unión total entre equipo, afición, prensa y cuerpo técnico y directiva y así vamos a seguir, pensando que esto va a ser muy difícil, pero también en que podemos ganarle a cualquiera y el domingo tendremos un gran rival enfrente y vamos a intentar conseguir los tres puntos.

-Dos derrotas y un empate en las tres últimas jornadas, similar a la racha de la primera vuelta. ¿Cómo se trabaja para salir de esta dinámica?

-Lo que intento hacerle ver al equipo es que tenemos que ser nosotros, lo difícil es no cambiar. Muchas veces cuando ganamos muchos partidos creemos que somos dioses y no es así y tampoco cuando ahora tenemos una racha mala haya que matarnos. Hay que tener un equilibrio, volver a ser nosotros sabiendo que el nivel del equipo esta temporada es altísimo.