Alberto Vázquez, técnico del Arcos, considera "clave" el partido frente al Xerez CD

El Arcos del técnico jerezano Alberto Vázquez visita el domingo La Granja (17:00) para medirse al Xerez CD en un partido importantísimo para ambos conjuntos de cara a sus aspiraciones de permanencia. Los blancos encaran la cita pletóricos de moral tras su triunfo ante el Xerez DFC en Chapín y se apuntan a una nueva sorpresa pero sin confianzas.

Vázquez explica que "cuando ganas, la semana de trabajo siempre se hace mucho más llevadera, se afronta con más ilusión y el ambiente es mejor pero lo que sucedió el domingo ya es pasado. Desde que volvimos a los entrenamientos ya estamos centrados en el partido ante el Deportivo, que será igual de complicado y es de nuestra Liga. Hay que tener siempre muy claro que esto es Tercera División y cualquier equipo te puede ganar. Ellos perdieron en Utrera pero lo hicieron bastante bien por lo que he visto".

Bajo su punto de vista, la cita ante el cuadro de Juan Carlos Gómez es "importantísima, clave diría, para los dos equipos. Ellos están abajo y querrán sumar para salir de ahí y nosotros necesitamos los puntos para abrir brecha con la parte de abajo. Además, el tema de la diferencia de goles también es importante, se la ganaríamos si puntuamos".

Alberto Vázquez conoce bastante bien al Xerez CD, ha visto mucho de los encuentros que ha jugado y advierte que "este partido será totalmente diferente al de la pasada jornada en Chapín. De entrada, el campo es de césped artificial y de dimensiones más reducidas y ellos ahí tienen cierta ventaja. El partido va a ser intenso y muy disputado".

Sobre el Deportivo, apunta: "Es un buen equipo, juega muy bien al fútbol, al míster me gusta tener la pelota y sacarla desde atrás pero tiene más recursos. Cuenta con futbolistas de calidad y con experiencia en la categoría, también tiene a gente joven con muchas ganas y además tiene a Borja, que está realizando una temporada impresionante, está fenomenal y hasta está marcando goles. Con él, puede hacer lo que quiera, también explota el juego directo porque de cabeza las toca todas, gana todos los duelos".

Además, resalta que "el Xerez CD en casa es intenso, pelea hasta el último momento y los finales de los partidos siempre son complicados por los arreones empujado por su afición, que aprieta muchísimo".

Su equipo se está mostrando más fuerte fuera de casa que en el Barbadilllo y espera "mantener la dinámica, aunque si se analizan los partidos no hay tanta diferencia. Es más, en casa generamos más ocasiones que fuera pero esto es fútbol y la pelota cuando no quiere entrar, no entra".

El Arcos cerró la primera vuelta con su victoria en Chapín y considera que ha sido "positiva, aunque estoy más contento a nivel de juego que de resultados, creo que podíamos llevar algunos puntos más, en algunos encuentros no tuvimos la suerte de cara. Con un presupuesto muy ajustado, al principio nos costó bastante configurar la plantilla. Ahora, estoy tremendamente satisfecho con el grupo que tengo y espero que la segunda se mejor".