Álex Albajara: "Creo que el Xerez CD puede hacer algo grande esta temporada"

Álex Albajara, atacante de sólo 19 años nacido en El Puerto de Santa María y con experiencia en canteras importantes como la del Cádiz, Real Madrid y Betis, llegó al Xerez CD hace un par de semanas a prueba con la ilusión de hacerse con un hueco en la plantilla y lo ha logrado. El joven mediapunta ha convencido a la dirección deportiva y a los técnicos y en su presentación se ha mostrado feliz.

El futbolista no oculta su ilusión y apunta alto. "Sé que el Xerez es un histórico y me he encontrado con una buena plantilla, muy metida, con un buen nivel de trabajo durante toda la pretemporada y me ha sorprendido bastante el club tanto a nivel de entrenadores como de jugadores. Creo que podemos hacer algo grande esta temporada, tenemos un buen proyecto para pelear por el ascenso".

A nivel personal, tiene las ideas claras. "Espero ser importante en el equipo y poner mi granito de arena. Llego a un club histórico, que me va a permitir progresar en mi carrera deportiva".

Apuesta por dar el salto a Segunda RFEF, pero también subraya que "el grupo X es el más complicado de España pero, insisto, creo que tenemos plantilla para plantarle cara a cualquiera".

Albajara completó la pasada temporada en el Betis de División de Honor juvenil y se siente "preparado para dar el salto a Tercera RFEF. Confío mucho en mí y espero dar la talla, el salto espero que no me afecte. En el último tercio del campo, puedo aportar último pase, regate, descaro y ojalá que goles porque siempre hacen falta en un equipo".