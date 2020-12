Álex Guti es uno de los fijos en las alineaciones del Xerez CD. Se encuentra en un buen momento de forma, se muestra satisfecho con la marcha del equipo y feliz con el liderato, pero advierte que "no tenemos que mirar la clasificación ahora, hay que ir partido a partido porque queda mucho". Además, sobre la cita del domingo en Ceuta, apunta: "Va a ser difícil pero hay que ir a por la victoria".

–¿Cómo valora el triunfo ante el Arcos?

–El partido lo habíamos trabajado muy bien durante toda la semana, sabíamos cómo iba a jugar el rival, sabíamos que iba a ser duro, pero pudimos desplegar nuestro juego y lo tuvimos todo más fácil. Les dominamos siempre y si seguimos trabajando así creo que vamos a sumar muchos puntos.

–¿Qué supone para el equipo ser ya campeón de ivierno?

–Lo hubiéramos firmado al principio de Liga. Ser líderes a estas alturas, a falta de un partido para el final de la primera vuelta, no lo podíamos imaginar. De todos modos, ahora mismo no miramos la clasificación, tenemos que ir partido a partido y seguir trabajando como lo venimos haciendo. El equipo está bastante bien y me siento orgulloso de todos mis compañeros, pero aún queda mucho.

–El Xerez CD sigue invicto y con margen sobre sus perseguidores...

–Aunque no miramos la tabla, está claro que es bonito ser primeros y comprobar que cada vez que sumamos de tres podemos sacarle ventaja a los rivales de nuestro grupo y del otro, que también hay que tenerlos en cuenta. Es un plus de motivación que tenemos para seguir luchando. Los puntos están ahí y hay que seguir igual. Estoy cansado de decirlo, siempre comento lo mismo, la segunda fase de la Liga y pelear por el ascenso queda lejos, ahora debemos centrarnos en el Ceuta e intentar ganar allí.

–Joaquín Poveda le cambió el domingo y se enfadó bastante, ¿por qué?

–Me enfadé porque soy competitivo y siempre quiero jugarlo todo. Me sentía muy bien a nivel físico, pero son cosas normales dentro del fútbol. No tengo que enfadarme, me equivoqué y tengo que pedir disculpas a los compañeros porque no fueron formas. Hay que valorar cada minuto que el cuerpo técnico te da y entender que los otros compañeros también quieren tener sus opciones. Tengo que seguir trabajando, me sentía cómodo, con profundidad, y no quería salir, pero todos estamos al cien por cien y puede jugar cualquiera.

–¿Qué opinión tiene sobre el Ceuta?

–Es un rival directo y de los más fuertes del grupo. No jugamos en el Murube, lo vamos a hacer en el Pirri, y será complicado porque tienen buenos futbolistas. De todos modos, vamos a por la victoria en un partido que va a ser bonito. No pienso en el empate, aunque un punto fuera de casa y ante un rival importante siempre es positivo. Tenemos equipo para plantarles cara, estamos en un buen momento y podemos sacar los tres puntos allí.