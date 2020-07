Álex Rodríguez, "encantado de regresar al Xerez CD, que es mi casa"

Álex Rodríguez ya es nuevo jugador del Xerez CD. El club azulino ha hecho oficial lo que era un secreto a voces, el regreso del central a la que fue su casa tras su paso por el Jerez Industrial.

El jerezano se ha mostrado "encantado de volver al Xerez CD, que es mi casa. En División de Honor me marché buscando minutos y ahora regreso más maduro, con ganas de aprender y dispuesto a poner mi granito de arena en este gran club, que esté en la categoría que esté siempre es el Xerez CD, ahí está su historia y ahí están sus logros".

Álex explica que "cuando me llamó Titín y luego Juan Pedro me llevé una alegría inmensa, para mí es un orgullo que se hayan vuelto a acordar de mí. Me comentaron que estaban interesados hace semanas pero les dije que por respeto al Jerez Industrial ni iba a negociar ni les iba a dar una respuesta hasta que terminara el 'play-off', eso fue lo que le comenté a Paco Peña, que también se interesó por mi situación. Le estoy muy agradecido a todos en el Xerez por haber esperado".

Cuando se despidió del Deportivo, Israel y Quirós ya defendían la camiseta azulina y ahora "me voy a volver a encontrar con ellos. He hablado con Isra y me ha animado bastante, me ha explicado que hay un gran grupo y que el cuerpo técnico es muy bueno y profesional. Al míster no le conozco pero sí a Juan Pedro. Con Gonzalo también coincidí en juveniles y me apetece reencontrarme con él".

Debutó en Tercera en el Xerez CD en la temporada 13/14 cuando aún era juvenil y ahora es un "Álex diferente, soy más maduro y he aprendido. Primera Andaluza es una categoría muy dura y o espabilas o te dan por todos lados. Tenía la ilusión de volver al Xerez CD y de jugar en Tercera y es un sueño cumplido. Queda mucho para empezar la pretemporada pero ya estoy deseando, desde marzo no juego un partido y a los que nos gusta tanto el fútbol el tiempo se nos hace eterno".

Su paso por el Jerez Industrial lo considera "positivo, he tenido muy buenos compañeros, buenos entrenadores y me da pena que el equipo no haya podido pelear el ascenso en la final. Lo que me ha dolido es que se me criticara que no jugara la fase de ascenso. No soy el único que decidió no jugar pero todas las críticas cayeron sobre mí. No jugué porque tengo en casa familiares de riesgo y la salud es lo primero".

Negociaciones

El club sigue dando pasos para cerrar la plantilla y en la jornada de este viernes espera la respuesta del delantero Dani Moreno. En principio, todo hace indicar que el ariete de Algeciras aceptará el ofrecimiento pero aún no ha dado el visto bueno a las condiciones que le ha propuesto la entidad.

Además, el Deportivo negocia la incorporación del delantero zurdo guineano de 20 años Riako Mete Bioko, que ha pasado por los juveniles del Cano Sport y del Tiro Pichón, y formó parte del filial del Alcorcón en Tercera División la pasada temporada. Con gran proyección, también pasó por la selección sub-17 de su país.

Por otro lado, apuntar que el Deportivo presenta este viernes en la bodega Dios Baco a Fernando Pipaón, central de 19 años que pasó por la cantera del Mirandés y que ha renovado su acuerdo de patrocinio con la empresa Arquitecto Vilarchao, que lleva apoyando a la entidad varias temporadas.