Álvaro Rey y el Xerez CD, ¿un sueño imposible?

La salida de Iván Acosta en el Xerez Club Deportivo le ha supuesto al club liberar una licencia federativa para un futbolista mayor de 23 años. El club sabe que tiene que reforzarse de cara a la segunda vuelta del campeonato para mantener la pugna por el ascenso directo con el Ciudad de Lucena y está dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante para conseguir la pieza codiciada que le falta: el regreso a 'casa' de Álvaro Rey. Pero no va a ser fácil, al contrario y tras los primeros avances, el aterrizaje del centrocampista sevillano en el Deportivo está complicado.

Álvaro Rey fue el mejor jugador de la plantilla de la pasada temporada, siendo el máximo goleador del equipo con 8 tantos y varias asistencias. Pese a que el equipo no peleó por la fase de ascenso e incluso llegó a 'coquetear' peligrosamente con los puestos de peligro, Álvaro Rey siempre estuvo por encima de la nota media de sus compañeros, tiró del carro cuando era preciso y siempre quería el balón.

A final de temporada, la afición le otorgó el premio a Mejor Jugador de la plantilla y Miguel Ángel Rondán, director deportivo del club azulino, le elevó una oferta para que renovase un año más en el Deportivo. Sin embargo, Rey acabó aceptando el suculento ofrecimiento del St. Joseph's de la liga de Gibraltar, equipo que entrena en portuense Abraham Paz. En su despedida, el atacante sevillano aseguraba que se iba "con el deseo de volver y poner fin a mi carrera en este club, tierra de mi familia y lugar donde quiero echar raíces", dejando abierta la puerta a un posible y pronto regreso.

Desde la entidad azulina se entiende que Álvaro Rey es la guinda que le falta a la plantilla de José Carlos Checa, un futbolista que aunque arranca desde la banda izquierda se adapta perfectamente a la mediapunta, donde el Deportivo tiene más carencias tras las lesiones de cruzado de Álvaro Durán y Migue García. El club busca el perfil de un jugador con personalidad, a quien no le asuste la responsabilidad de echarse al equipo a la espalda, con último pase y además llegador y con gol: características que Rey cumple a rajatabla.

La entidad se ha puesto en contacto con el jugador en los últimos días para preguntar por su predisposición de regresar al equipo -sería su tercera etapa en el Deportivo- y tiene una oferta encima de la mesa, pero el escollo en esta ocasión es otro: el futbolista tiene esta temporada y otra más de contrato y el St. Joseph's no está por la labor de dejar salir al que considera uno de sus buques insignia esta campaña. El equipo que dirige Abraham Paz marcha líder de la Primera División gibraltareña con 27 puntos, dos por encima del Lincoln y un partido menos. Rey es el máximo asistente del equipo con 10 pases de gol y uno de los más destacados de un St. Joseph's que tiene como objetivo disputar la próxima edición de la Liga de Campeones.

De esta forma, a 4 de enero de 2024 la opción de Álvaro Rey no está descartada, pero en el club azulino no son optimistas. Son conscientes de que el jugador tiene la pelota en su tejado y que pueda salir va a depender mucho de lo que ponga de su parte. El Xerez CD sabe que no puede competir en lo económico con el potencial de los clubes gibraltareños, pero hay otros alicientes importantes, como la pelea, este año sí, por el ascenso a Segunda RFEF; un Chapín con entradas cercanas a los 4.000 espectadores; y una liga con un nivel superior a la gibraltareña.

Si la opción de Álvaro Rey no termina de cuajar, el club azulino activará otras operaciones que tiene en la recámara con vistas a reforzar la plantilla. De cualquier manera, no hay excesivas prisas, el mercado permanece abierto hasta el próximo 31 de enero y en la dirección deportiva saben que según vayan avanzando los días el mercado irá cogiendo temperatura.