Álvaro Rey: "Me marcho, pero con el deseo de poner fin a mi carrera en el Xerez CD"

Álvaro Rey ha querido despedirse de los aficionados del Xerez CD en un emotivo mensaje en el que ha asegurado que volverá al club porque su deseo es "poner fin a mi carrera" en el Deportivo. El atacante sevillano, que volvió al XCD la pasada temporada tras militar en la 12/13, no jugará la próxima en el cuadro azulino, aunque de sus palabras se desprende que su adiós es en realidad un hasta luego.

"Buenas, queridos xerecistas. Llegó la hora. Con el corazón en la mano me despido de la que fue, es y será mi casa", ha escrito en un comunicado que ha colgado en el perfil de una red social. "Llegué por primera vez al Xerez Club Deportivo en 2012, mi tercer año en el fútbol profesional y me fui con la promesa de algún día dejar al club en el sitio que se merece. A pesar de ello, las diferentes circunstancias de la vida hacen que de nuevo mi camino y el de este bendito escudo se separen. No sería capaz de transmitir cada uno de los sentimientos que esta camiseta evoca para mí, pero sí supe sentirlos y espero que vosotros identificarlos con cada beso al escudo".

"Por suerte -continuó-, me voy con muchas cosas que agradecer: a mis compañeros, a cada miembro del cuerpo técnico, destacando al Pirata Ramos por su confianza, su xerecismo y su pasión. A la directiva, en especial a Gallo, Titín y Piru, porque sin su trabajo hoy no estaría escribiendo con este sentimiento estas letras. A cada empleado del club y especialmente a vosotros, mi afición, mi gente. Me marcho con el deseo de volver y poner fin a mi carrera en este club, tierra de mi familia y lugar donde quiero echar raíces. Gracias por todo, xerecistas. Siempre, vuesto Álvaro Rey".