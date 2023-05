Álvaro Rey ya conoce la propuesta para renovar del Xerez CD

Álvaro Rey fue un futbolista importante la pasada temporada en el Xerez CD y el Deportivo se ha marcado la renovación del centrocampista sevillano como uno de los primeros pasos dentro del proyecto 23/24 que abrió la entidad con el regreso de Miguel Ángel Rondán como director deportivo azulino el pasado mes de abril.

El jugador y el club mantuvieron una primera toma de contacto informativa hace unas semanas, pero ahora se han vuelto a encontrar y el hispalense, que el pasado curso fue de los futbolistas que más minutos acumuló y que más goles -ocho- anotó junto a Álvaro Cascajo, ya sabe hasta donde puede llegar el Deportivo. Miguel Ángel Rondán le ha trasladado la oferta económica y espera su respuesta.

El Xerez CD aspira a obtener el sí, pero aún es pronto y las negociaciones no son fáciles, ya que Álvaro Rey está recibiendo propuestas interesantes de otros clubes y de superior categoría.

Después de la Feria, comenzarán a producirse más contactos con los futbolistas que interesan y también con los que no van a continuar para que puedan empezar a buscarse acomodo en otros clubes.

Rondán, a favor de los 18 equipos en 3ª

Mientras, el club está a la espera de la confirmación oficial por parte de la RFEF de la composición de los grupos de Tercera RFEF para la próxima temporada, que van a pasar de 16 a 18. La medida aún debe pasar por la Comisión Delegada y será luego cuando el paso sea firme o no se lleve a efecto de cara al próximo curso. Las quejas de los equipos que han bajado, como el Rota, y también las de los de División de Honor son continuas.

Miguel Ángel, director deportivo azulino, asegura que "me parece bien que los grupos tengan dieciocho equipos porque no es normal que la liga regular acabe en abril y los futbolistas estén cuatro meses sin competir. Lo que ya no me parece lógico es que la medida se tome en plena competición y sin que los clubes sepan a qué atenerse desde el principio. Los que salen favorecidos es lógico que estén contentos, pero entiendo los que se ven perjudicados".

La composición del Grupo X, en el caso de prosperar la medida de 16 a 18 para el ejercicio 23/24, quedará prácticamente definida este fin de semana, ya que finaliza la competición en Segunda RFEF. En el Grupo IV ya han descendido Juventud Torremolinos, que va al Grupo IX, y Utrera y Xerez DFC, que competirán en el X, y pueden caer también Cádiz Mirandilla y Sevilla Atlético. Por contra, tanto Salerm Puente Genil como Córdoba B aún siguen peleando por el ascenso.