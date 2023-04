Álvaro Rey se despide: "Fue un orgullo volver a vestir esta bendita camiseta del XCD"

Álvaro Rey tenía un anhelo, regresar al Xerez CD para pelear por el ascenso después de haberse marchado en la campaña 12/13 tras el descenso del Deportivo a Segunda B. El centrocampista sevillano, que el pasado curso militó en el Deportivo de La Coruña, recaló en la entidad azulina en septiembre y ha sido una pieza importante en el equipo.

En su presentación en la exposición del 75 Aniversario de la entidad se mostró tan ambicioso como ilusionado, pero las cosas no han terminado de la forma deseada. "Siempre he tenido una espinita clavada, me voy a dejar el alma por este escudo y este club, regreso para conseguir el ascenso", dijo.

Ahora, con el final de temporada, llega el momento de las despedidas y él lo ha querido hacer a través de sus redes sociales. De todos modos, es uno de los jugadores que podrían seguir de cara al ejercicio 23/24 que ya ha comenzado a planificar Miguel Ángel Rondán si hay acuerdo entre las partes.

Rey ha escrito: "Se acabó otra temporada más en mi carrera. Ha sido un año raro y complicado, donde el objetivo era estar arriba y poder optar al ascenso, pero no ha podido ser. Ha sido un orgullo volver a vestir esta bendita camiseta y vivir el día a día con esta aficion fiel e incansable".

Del mismo modo, ha añadido que "hay que aprender de los errores y seguir creciendo para que el Xerez vuelva donde merece. Gracias por el apoyo y forza Xerez siempre".