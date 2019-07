Ángel Jiménez: "Mi prioridad era venir al Xerez CD"

Ángel Jiménez ha sido presentado este viernes como nuevo integrante del Xerez CD. El lateral derecho, que también puede jugar como central, ocupa plaza sub-23 y llega procedente del CD Alcalá al igual que sus compañeros Edu Brenes y Yeray Jiménez.

Vicente Vargas presentó al futbolista, destacando la facilidad para encontrar un acuerdo satisfactorio para las dos partes: "Cuando se le habló de este escudo y de la historia del club aceptó rápidamente". El director deportivo resumió su trayectoria diciendo que "ha jugado más de 100 partidos, llega del CD Alcalá, donde era su capitán y con experiencia en Tercera tras su paso por el Real Avilés. Es un futbolista que puede actuar tanto en el lateral derecho como en el centro de la defensa, muy potente y con bastante recorrido en banda, dominando también bien el juego aéreo". Cerró su intervención comentando que "es otro futbolista que viene con muchísima hambre, 21 años pero con muchos minutos en sus botas".

El jugador agradeció el interés del club xerecista y apuntó que "en cuanto tuve la oportunidad de venir aquí, no me lo pensé dos veces. Era mi prioridad venir a un club tan grande e histórico como el Xerez CD". Entre sus características, señala que "me defino como un jugador contundente, bastante fuerte en el juego aéreo, con gran recorrido y creo que puedo aportar muchas cosas positivas al equipo".

De la plantilla conoce a Fran Sabaté y a sus excompañeros en el Alcalá, a los que definió como "grandes jugadores" y aseguró estar "deseando" que comience ya la pretemporada aunque tendrá que esperar hasta el próximo miércoles 24.

Con respecto a la categoría, apunta que "estos últimos años es de las más fuertes que he visto, cualquier equipo le puede ganar a otro y los enfrentamientos son muy parejos" y sobre la competencia que tendrá en el lateral derecho con Gonzalo, asegura que "yo vengo a trabajar, a aportar mi granito de arena y a sumar", puntualizando que puede jugar tanto de lateral como de central derechos al ser "bastante polivalente".

Tras confirmar que aterriza en el Xerez CD "con hambre y muchísima ilusión de hacer una buena temporada", señala que los objetivos habrá que ir viéndolos poco a poco: "Nosotros nos tenemos que centrar en trabajar partido a partido y en el día a día y quedar lo más alto posible en la clasificación. Empezar bien siempre es bueno, sobre todo para coger confianza. Si se empieza bien, mejor, pero si no, a trabajar para conseguir los resultados".