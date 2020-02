Juanmi Becerra dimite como presidente de Afición Xerez CD

Adolfo Sánchez, abogado de Afición Xerez CD, ha explicado a la plantilla del Deportivo los motivos por los que se retiran de la gestión deportiva del club y cómo queda la situación actual de la entidad. Sánchez acudía a primera hora a La Granja y antes del entrenamiento del equipo se reunió en el centro del campo con futbolistas y técnicos, a los que expuso la cruda realidad, al igual que se ha hecho con el grupo que lidera Luis Oliver, máximo accionista de la entidad y que también se retiró de la gestión deportiva el pasado verano. A la reunión con los futbolistas no acudió Juanmi Becerra, que ha dimitido como presidente de Afición Xerez CD y que ha decidido apartarse definitivamente después de seis temporadas ayudando a la supervivencia del Deportivo.

Adolfo Sánchez explicó a la plantilla las razones "de primera mano, para que no se lleven ningún tipo de engaño. Decidimos apartarnos de la gestión del día a día del club porque planteamos a los socios que pagasen dos euros por partido para que pudiéramos recaudar algún dinero y parece ser que no ha sentado bien en algunos sectores, hemos recibido bastantes críticas, que son legítimas, pero cuando se convierten casi en insultos y se duda de nuestra capacidad y honradez, y hay quien entiende que lo puede hacer mejor, nosotros nos apartamos", subrayó en declaraciones a Canal Sur.

Eso sí, el dirigente de Afición XCD añadió que "seguiremos apoyando porque entre los fines de la Asociación está ayudar al Xerez CD, seguiremos gestionando la cantera, prestando ayuda cuando se nos pida. Lo que no vamos a hacer es gestionar el club, si hay otras personas que lo quieren hacer, que lo hagan. Nosotros no vamos a seguir gestionando".

Sánchez explicó que el Deportivo tiene unos mil euros semanales de gastos de media de gestión: "Estuvimos analizando situación, haciendo números, había que pagar 324 euros del bono de entrenamiento, que dura unas dos semanas; 197 euros para utilizar el campo La Granja para jugar; además, 381 euros de los árbitros, 80 de dos porteros, 25 para el de la taquilla, 25 en otras historias. En definitiva, alrededor de 1.300 euros; buscamos, tocamos distintos sitios, estábamos viendo por la incapacidad de la sociedad para generar ingresos y optamos por poner que los socios pusiesen 2 euros. Si van al campo 300 o 350 socios, tendríamos aproximadamente 700 euros más las entradas que se vendan en taquilla, con lo que se podría recaudar en torno a 1.000 o 1.500 euros. Con esa cantidad íbamos a lo justo pero parece ser que no gustado y se duda de nuestra capacidad y de la gestión que estamos haciendo, hay alguien que no ha entendido que estamos en una economía de guerra, de terminar la temporada como sea y a ver qué pasa la próxima temporada".

Ahora la pelota está en el tejado del máximo accionista, Luis Oliver, "es decir: si continua, que sea con toda las de la ley, y si no está dispuesto a ver qué se hace con las acciones, lo que no podemos es tener otra temporada como esta. Si tenemos que decir que desgraciadamente esto ya no tiene razón de ser, el propietario pasará a la historia como el que mató al Xerez Club Deportivo". A Oliver "se le ha comunicado la decisión, es verdad que tiene ahora un problema personal y ha dicho que intentaría ponerse en contacto. Creo que la situación ha desbordado las previsiones y la situación es como es, no vamos a continuar siendo un problema para el club".

Adolfo Sánchez aseguró que en su día en Afición Xerez CD dieron el paso adelante porque estaban convencidos de que "con un poco de esfuerzo podríamos terminar la temporada a trancas y barrancas, pagar lo máximo posible a la plantilla, aunque habría deuda otra vez para intentar salir a competir. Con la ilusión que generó la campaña SOS Xerez CD, que movilizó a la afición, creíamos que era posible y ahora, cuando estamos casi en la orilla, se pide un mínimo esfuerzo y eso no ha gustado".