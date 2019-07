Oliver deja la gestión deportiva pero seguirá ayudando al Xerez CD

Después de anunciarse que Afición Xerecista retomaba la gestión del Xerez CD y acabar con la incertidumbre de los primeros días de julio con respecto al futuro del Deportivo, Luis Oliver, cabeza visible del grupo que ha estado ayudando al club, explica que se aparta de la gestión deportiva aunque seguirá patrocinando a la entidad y asegura la continuidad del equipo.

Oliver explica que "el año pasado me vinieron a ver los de Afición Xerecista diciendo que el Xerez había subido a Tercera y me sorprendí porque creía que había desaparecido lo que nos vendieron a todos con la campaña que hicieron desde el otro equipo diciendo que el Xerez Club Deportivo desaparecía, y yo, como tantos otros aficionados inocentes, creí que desaparecía. Me fueron a buscar para que les echar una mano hace año y medio y yo les echo una mano, pago alguna nómina. Eché una mano para que el club no tuviera problemas económicos. Y el año pasado, con el cariño que le tengo al club, los de Afición Xerecista me liaron para que me implicara un poquito más y lo hice, patrocinamos con mucho más dinero, la pasada temporada más de 300.000 euros con lo que hay que poner ahora".

–¿Cuál es la situación actual?

–Yo pongo solo una condición: yo puedo estar en un proyecto serio, Afición Xerecista me dijo que el Ayuntamiento estaba por la labor de colaborar. Tuvimos varias reuniones, la verdad es que la predisposición era muy buena pero por reglamentos municipales y expedientes que hay que hacer, no nos pueden adjudicar ningún campo en convenio hasta dentro de varios meses, que es lo que tarda el expediente. Lógicamente nosotros no podemos hacer un proyecto serio sin saber el lunes dónde vamos a entrenar el martes, un día en La Granja, otro día en La Juventud y otro día en sabe Dios qué campo, entrenar a las diez de la noche... Yo no puedo llevar jugadores profesionales si no tengo claramente una casa. ¿Qué pedimos? Que nos trataran no la mitad de bien sino menos de la mitad de bien que tratan al Fútbol Club, un diez por ciento.

–Pero las reuniones con el Ayuntamiento han sido positivas...

–La predisposición es buena pero de momento no hay nada concreto y no va a haber nada en los próximos meses. Por eso, nosotros hemos decidido retirarnos del proyecto deportivo porque no se dan las condiciones idóneas para hacer un equipo para ascender, porque nosotros si estamos ahí es para ascender al Xerez CD a Segunda B y a Segunda A, no para estar en mitad de la tabla.

–¿No tener campo es la principal traba que han encontrado?

–Casi el 90% de los casi 100.000 euros que se sacaron de abonados la pasada temporada fue a las arcas del Ayuntamiento porque nos cobran por todo: por entrenar, por limpiar, por jugar... Nos cobran por todo y nos quieren cobrar hasta la publicidad. Todo lo que pagan los abonados del Xerez Club Deportivo va a las arcas del Ayuntamiento para alquiler de campos, para instalaciones. El agravio comparativo es tan brutal que dan ganas de llorar. Si no tenemos un campo adjudicado con sus instalaciones y su publicidad, nosotros no podemos desarrollar un proyecto deportivo serio, no se dan las circunstancias adecuadas y por eso nos vamos a retirar hasta que se den.

–Pero las ordenanzas están así montadas y el club tiene deudas con el Ayuntamiento...

–Pero es que encima el Ayuntamiento también tiene una deuda con el Xerez Deportivo, una deuda de dos millones de euros y no la negocia, y no solo no te deja las instalaciones sino que te cobra por todo. Tenemos cientos de niños en la cantera y el trato y el agravio comparativo es bestial. Todo eso lógicamente no nos permite hacer un proyecto serio porque nosotros queremos subir al Xerez CD.

–¿Qué va a pasar con el Xerez CD? Hay deudas con técnicos y jugadores que hay que liquidar para poder competir...

–Pagaremos en julio a los jugadores para que el club pueda competir. El Xerez CDva a salir a competir pero va a salir a competir en inferioridad de condiciones porque no nos están tratando igual. Comparándonos con el Fútbol Club nos da envidia ver cómo trata al Fútbol Club el Ayuntamiento y como trata al Xerez Deportivo. No tiene nada que ver y que sepa el Ayuntamiento que del 90% de los jerezanos, su alma es del Xerez Club Deportivo.

–Se aparta de la gestión deportiva, ¿es un adiós definitivo?

–Definitivamente no; no es un adiós, es un hasta luego. Cuando se den las condiciones, tengamos una casa, un campo para volver a pelear, nosotros volveremos perfectamente para hacer un proyecto serio. No hay ningún problema en hacer un proyecto deportivo de ascenso, nos sentimos capacitados y de esto sabemos como hemos demostrado. Ya he dicho que si he vuelto a ayudar al Xerez CD ha sido por cariño, por que el club no desaparezca y por ayudar a echar una mano. Dentro del fútbol tenemos contactos y podemos echar una mano.

–La intención, si llega ese día, es gastar en la plantilla el dinero que ahora se destina a los alquileres de instalaciones...

–Eso sería lo lógico, claro. Esos 100.000 euros de los socios que se gastan en pagar instalaciones que se gastaran en jugadores, con lo cual tendríamos un equipo muchísimo más competitivo y más si tenemos la explotación de la publicidad, que ahora recaudamos cero. Solo tenemos ingresos por socios y tenemos que pagar por todo. Es brutal la comparación, hace llorar. Indigna a todos nuestros aficionados y a todos nuestros socios y hasta que se resuelva el expediente no nos queda más remedio que apartarnos del proyecto. Es muy importante que nos den una casa aunque sea de perro, pero necesitamos una casa para hacer nuestro proyecto deportivo y que sea el proyecto del Xerez de Jerez, que es el Deportivo como todo el mundo sabe.

"El Xerez CD no va a morir ni a desaparecer" –¿Cuál es el futuro que le espera al Xerez CD?

–El Xerez Deportivo no va a morir porque no solo estoy yo, hay mucha gente como yo que va a apoyarlo económicamente, que no va a desaparecer para nada y el Ayuntamiento que lo deje desaparecer no ganará nunca más las elecciones y tenemos la prueba cuando el alcalde Pedro Pacheco nos echó de Jerez, a los seis meses hubo elecciones y las perdió y llevaba 24 años de alcalde. Ni el alcalde más popular que era Pedro Pacheco pudo ir en contra del Xerez Deportivo.

–¿Cuál es la solución?

–Creo que el Ayuntamiento va a apoyar, va a dar cariño porque ningún Ayuntamiento puede ir contra el equipo de la ciudad;el Ayuntamiento que haga desaparecer al Xerez CD no va a ganar las elecciones porque la gente, la afición en Jerez, es del Xerez Club Deportivo. Ahí está el ejemplo del Recreativo de Huelva, el dinero que ha puesto el Ayuntamiento para que el equipo no desaparezca y no ha desaparecido y toda la ciudad lo ha respaldado.

–¿Entonces, el Deportivo va a seguir compitiendo?

–El Xerez Deportivo nunca va a desaparecer, por lo menos mientras el grupo nuestro tenga la liquidez suficiente para aguantar no va a desaparecer.

–El primer paso es liquidar la pasada temporada...

–Las deudas de los jugadores se van a pagar todas.

–¿El Xerez CD tiene futuro con la deuda que arrastra?

–Acaba de subir el Racing de Santander con una deuda similar y el Deportivo de la Coruña con cerca de 100 millones de deuda está compitiendo en Segunda A. Donde no tiene futuro es en Tercera. La situación del Xerez es grave pero no irreversible porque el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años: en Segunda A se podría empezar a pagar la deuda y en Primera se quitaría en un año. El Elche también subió con millones de deuda, Racing y Deportivo están en Segunda con una deuda superior a la del Xerez. La gente cree que con esa deuda no se puede pero sí se puede y ahí están los ejemplos.

–¿Entiende que la afición pueda tener dudas con el paso al lado de su grupo de cara a la próxima temporada y tema el desastre?

–No va a ser ningún desastre porque está ahí Afición Xerecista, que está haciendo una labor encomiable y que son los que gracias a ellos el club sigue vivo. Son el alma del Xerez Deportivo, los irreductibles, los que nunca se han rendido, los que siempre han creído. Lo van a llevar ellos y lo han bordado estos años de travesía en el desierto. Lo que pasa es que con nuestra ayuda lógicamente es más fácil hacerlo mejor. Pero lo que pasa que yo no puedo estar en un proyecto donde no puedo desarrollar mi trabajo. Así que tomará protagonismo Afición Xerecista, que son el alma del Xerez y el Xerez Club Deportivo está con ellos en muy buenas manos.

–¿Cuál es el mensaje a la afición? ¿Se avecina una temporada de transición?

–Con esta temporada de transición hay que pedirle a la afición que apoye más que nunca para demostrar su fuerza al Ayuntamiento y al pueblo de Jerez. Que no vamos a desaparecer: nosotros vamos a seguir apoyando económicamente como patrocinador pero nos vamos a retirar de la parcela deportiva porque no se dan las condiciones como he dicho.

–¿El objetivo deportivo del grupo inversor es pelear el ascenso?

–Yo si estoy es para subir, no para quedar el décimo, y algo sabemos: el Córdoba hace 2 años en enero a 13 puntos y este año en Extremadura a 5... Subimos con el Xerez, con Schuster, Moreno, Mena, Pineda, Cachorro, Cubillo, Antonio, Rubiales, Jesule, Viqueira... menudo equipazo. Creo que hicimos una buena labor y hay mucha gente que va a apoyar durante esta época de transición hasta que tengamos una casa. Es ahora cuando los xerecistas tienen que dar la cara, apoyar al equipo y de verdad decirle al Ayuntamiento y a la ciudad que quieren que el club siga adelante.

–¿No cree que la incertidumbre pueda reflejarse en la campaña de socios?

–De cada tres socios que hemos hecho, uno es nuevo. Pero el año que viene de cada tres, dos serán nuevos y si hacemos un equipo para subir animaremos mucho más a la gente. Pero hablando de esta temporada, ahora es cuando los xerecistas de corazón tienen que dar la cara y dar un paso al frente y apoyar al Xerez de toda la vida, al Xerez de Jerez. El Xerez CD está vivo, no está enterrado todavía, hay alma y corazón ahí dentro de la ciudad y de los aficionados y cada año está más vivo y cada año con más socios.