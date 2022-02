Borja Pimentel al final no entra en la lista del Xerez CD para medirse al Ceuta B

El esperado estreno del delantero Borja Pimentel en el Xerez CD tendrá que esperar una jornada más. La ficha del punta está cumplimentada, pero aún no ha recibido el visto bueno de la Española y no puede jugar este sábado en Ceuta.

El atacante xerecista, por normativa y al haber pasado de tener ficha Pro a Amateur, tenía que esperar treinta días antes de volver a jugar. Ya los ha cumplido este viernes, pero la Federación no ha formalizado el cambio y su ficha no ha sido tramitada. El punta no viaja y sí lo hace Soto, delantero canterano.

Tampoco están en la convocatoria Rodri, Migue García, Álex Colorado, Juanca y Appiah. De este modo, viajan Satoca, Ramón García, David León, Rubén, Joselillo, Óscar, Iván Gutiérrez, Pavón, Marc Vito, Daviti, Adri Rodríguez, Borja, Iván Navarro, Cisse, Lamela, Jou, Caballero y Soto.