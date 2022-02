Migue García estará de baja en el Xerez CD entre cuatro y ochos semanas

Migue García, centrocampista del Xerez CD que se lesionó el pasado domingo en el encuentro que su equipo ganó al Utrera (1-0) en el Pedro Garrido, sufre finalmente una distensión de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, descartándose por lo tanto una posible rotura y tener que pasar por quirófano.

Emilio Fajardo, técnico azulino, ha explicado sobre la lesión del jugador que "lo más importante es que no se tiene que operar al no haber rotura. Estamos a expensas de que sea examinado por otro especialista en rodilla porque siempre el tema de ligamentos cruzados es complicado. Una vez que le vea otra vez sabremos más exactamente el tipo de daño que tiene y cómo tiene que encarar la recuperación, que puede ir entre cuatro y otro semanas. Ahora, le toca fortalecer al máximo en el gimnasio".

Junto a Migue, que además de lesionado está sancionado, tampoco podrán jugar este sábado en el Murube ante el Ceuta B ni Rodri, también castigado con un partido, y los lesionados Álex Colorado, Juanca y Appiah, que no se han recuperado a tiempo de sus respectivos problemas físicos.

El capitán azulino reapareció el domigo tras dos meses apartado de los terrenos de juego y vuelve a tener problemas. Entró por Migue García y recibió rodillazo de Rubén Cruz en la parte posterior del muslo izquierdo que le ha provocado un edema que le impide trabajar a tope.

Por su parte, Appiah no ha entrenado durante toda la semanas por problemas en la cadera. Fajardo ha explicado que "desde el partido en Tomares tiene molestias, no acaba de recuperarse y no sabemos exactamente qué tipo de lesión tiene en la zona lumbrar. No podemos contar con él".

En cuanto a Adri Rodríguez, detalló que "ha entrenado durante la semana, pero no está al cien por cien, se encuentra en la misma situación de Juanca el otro día. En circunstancias normales, lo lógico es que jugase media hora, que estuviese ahí para echarnos un cable... Todo lo que no sea eso sería correr riesgos con él".