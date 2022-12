Bronca del presidente del Xerez CD a la plantilla tras la derrota ante el colista

Bronca de Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, a la plantilla tras la derrota frente al Atlético Espeleño, colista de la categoría, por 3-2. El dirigente azulino, nada más finalizar el encuentro, bajó al vestuario y reprendió duramente a los futbolistas por la pésima imagen mostrada en la segunda mitad. Es el segundo toque de atención al plantel en poco más de una semana, ya que el primero llegó tras el revés en Bollullos.

El mandatario explica que "en Espiel había un grupo de treinta o cuarenta personas, que hizo un esfuerzo por acompañar al equipo, y es normal que terminasen todos indignados. Hay que aguantar las críticas porque son todas merecidas, nuestros seguidores están en su derecho de opinar y si piden una asamblea, la convocamos. El equipo tiene que dar un paso al frente y mostrar otra actitud en el campo, no te pueden ganar un partido por intensidad. He sido claro con los jugadores, la mayoría no sabe qué escudo defienden y qué camiseta visten. Nos jugamos todos muchísimo y esto hay que cambiarlo".

Además, apunta que "no entiendo el cambio del equipo de la primera a la segunda parte y no es la primera vez que nos pasa, es reiterativo. Lo sufrimos igual en Bollullos y hasta en Cartaya, cuando encajamos el gol de la derrota en el último minuto. Están al día, jugamos en Chapín, no hay problemas, están centrados sólo en el terreno deportivo y nos encontramos con esta situación...".

Gil Zarzana, además de con los futbolistas, ha conversado con el técnico y los dos "estamos tocados y fastidiados, pero confiamos en la plantilla y pensamos que con un par de refuerzos podemos sacar esto adelante. El objetivo de pelear por el ascenso está a cuatro puntos y no es una distancia insalvable, aunque hay muchos equipos en la pelea".