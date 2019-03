Carrión y Salas, con ofertas, intentan obtener la carta de libertad del Xerez CD

Pedro Carrión y Andrés Salas, dos de los cuatro futbolistas despedidos por el Xerez CD la pasada semana junto a Nene Montero, tienen ofertas y no pueden volver a jugar porque el Deportivo no les concede la carta de libertad.

Carrión tiene una propuesta del Atlético Antoniano, líder de División de Honor, y se encuentra a un paso de llegar a un acuerdo con la entidad azulina para lograr su objetivo. Mientras, Salas ha recibido llamadas de equipos de Segunda B y Tercera y ha entrenado un par de días con el Tesorillo, conjunto de Primera Andaluza.

El punta de Cartáma explica que "Afición Xerecista, a través de Juanmi Becerra y Adolfo, está intentando desbloquear el problema. Sé que Adolfo ha mantenido varios contactos con los abogados de la AFE , ya que dejamos el tema en sus manos, y podemos llegar a una solución en los próximos días. Llevo más de veinte años como profesional y nunca he vivido nada parecido, me quieren retirar y espero que no lo consigan. No quiero problemas y menos con un club en el que he estado tres temporadas y al que le tengo cariño. No tiene nada que ver el Xerez CD con las personas que están al frente de la entidad".

El ariete aún no asimila todo lo que ha pasado y destaca: "Estamos bastante mal, aún no sabemos los motivos por los que nos ha tocado a nosotros ni los motivos del despido, nos manda de vacaciones. Creo que hay algo personal en todo esto. Nunca dejamos de entrenar, dejamos de hacer parte del trabajo pero nada más y algunos no acudieron a los entrenamientos porque no tenían dinero ni para la gasolina. Tengo la conciencia muy tranquila, lo di todo siempre por el club".

El central Salas, por su parte, espera también "encontrar una solución. He entrenado con el Tesorillo pero sin la baja federativa no podemos hacer nada. Yo me dedico sólo al fútbol y espero que todo se solucione. AFE nos está ayudando muchísimo y estamos recibiendo muchas muestras de apoyo y con eso me quedo".