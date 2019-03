Calle ya entrena al Xerez CD

Hasta el momento, el Xerez CD no ha realizado ninguna comunicación oficial sobre estos seis jugadores, ni de los motivos por los que no han acudido al entrenamiento en La Granja ni de si se marchan de la entidad. Esta noche han entrenado 18 futbolistas, entre ellos el portero canterano Antonio Jesús de la Rosa. Parece que los rectores del Deportivo están calibrando la conveniencia de prescindir de pesos pesados como Sergio Narváez, Fran o Salas, titulares durante toda la campaña, o Pedro Carrión, también habitual pese a no atravesar su mejor momento, sobre todo teniendo en cuenta el calendario que aguarda al cuadro xerecista, aún con la permanencia sin asegurar : Utrera, San Roque de Lepe, Arcos, Cabecense, Lebrijana, Xerez DFC, Guadalcacín, Algeciras, Córdoba B y Ciudad de Lucena.

Calle conoció a los 18 futbolistas que han entrenado esta noche en La Granja, a Naranjo y a Joao, dos lesionados, pero en el grupo no estuvieron Sergio Narváez, Pedro Carrión, Fran, Salas, Carlos Sanjuán y Alberto del Río , que pueden salir del Deportivo en breve si Luis Oliver, cabeza visible del grupo accionista que gestiona el club no da marcha atrás en su intención de desprenderse de estos seis futbolistas, señalados tras el plante de la plantilla de la pasada semana .

Bloc de notas

Nene, pendiente del finiquito. El Xerez CD tiene previsto negociar hoy el finiquito de Nene Montero, destituido el pasado domingo, condición indispensable para poder tramitar la licencia de Antonio Calle para que el nuevo entrenador pueda sentarse en el banquillo el próximo domingo contra el Utrera.

Calle, sin problemas pese a haber entrenado. El Deportivo no tendrá problemas para tramitar la ficha de Antonio Calle pese a que el madrileño inició la pretemporada en el Villarrobledo, con el que disputó los cuartos de final del Torneo Copa JCCM. El representante del nuevo entrenador xerecista aseguró que al no ser un torneo oficial de la Federación Española y no haber empezado la Liga de Tercera División, no tendrá problemas para tener su licencia en regla con el Xerez CD.