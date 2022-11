El Rodríguez Salvador, campo maldito (1-0)

El Xerez CD se ha caído con todo el equipo en su visita al Cartaya, un rival que afrontaba la jornada en puestos de descenso, con nuevo entrenador y que todavía no conocía la victoria en el Luis Rodríguez Salvador. El gol de Juanma Galán en el minuto 90 ha hecho justicia a lo que se ha visto en el maltrecho césped del campo cartayero. César había mantenido hasta entonces de pie a su equipo, parando incluso un penalti y su posterior rechace al inicio de la segunda mitad, pero no ha podido hacer nada ante el derechazo del punta local. El Deportivo cierra una racha de siete jornadas sin perder en un campo maldito donde nunca ha ganado.

Salvo en el tramo inicial del encuentro, donde los xerecistas llevaron el peso del partido y también peligro a la meta de Marco Montaño, el resto ha sido un quiero y no puedo de los azulinos, con el centro del campo perdido y abusando del pelotazo a tierra de nadie, pues Iván Navarro como hombre más adelantado hacía lo que podía ante los centrales locales. Sin hilvanar apenas juego, el Deportivo fue cayendo en la trampa del Cartaya, que fue a más durante el partido y acumuló hasta cuatro ocasiones siempre salvadas por César. En la meta contraria, Montaño sólo tuvo que aparecer en una ocasión a disparo de Álvaro Rey.

Con la baja por sanción de Cascajo -fue expulsado del banquillo con el equipo de cantera al que entrena-, Juan Carlos Gómez tuvo que improvisar un delantero centro al no convocar tampoco a Antonio Sanlúcar. El elegido ha sido Iván Navarro, que ha ejercido de 'falso' nueve, con Álvaro Rey tirado a la banda derecha. Este movimiento ha implicado también la entrada en el once de Juan Luna en el centro del campo. El cordobés no era titular desde la primera jornada, en la que se lesionó en el tramo final contra el Puente Genil.

Buen inicio del Deportivo

El inicio del Deportivo fue fulgurante, con tres acercamientos en los primeros diez minutos del partido ante un Cartaya que se veía y se las deseaba para capear el temporal. Iván Navarro, el más activo de los azulinos en la primera mitad, ponía un centro que Ale Barragán tenía que despejar en el área pequeña y posteriormente en una jugada calcada Álvaro Rey ponía el balón en el corazón del área, atrapando Montaño. El meta veía comprometida su portería en un disparo de Jesús Parada que se marchaba desviado. Y otra más en un pase de Joseliyo entre los centrales al que no llegó Iván Navarro.

Pero lo del Xerez CD fue gaseosa pura y la efervescencia se diluyó pasado el cuarto de hora, lo que tardó el Cartaya en asentarse y empezar a ganar los duelos individuales. Wojcik las peleaba todas por arriba y el centro del campo azulino no aparecía, abusando tanto Rubén como Daviti del balón en largo, donde Navarro tenía todas las de perder con los centrales locales.

Reacciona el Cartaya

Los onubenses se fueron soltando y llegaban por primera vez con peligro pasado el cuarto de hora en un centro de Manuel que César tuvo que despejar. El colegiado, Huertas Marqués, amonestaba a Álvaro Rey tras perder un balón y cortar la contra de los locales y poco después Joseliyo también era amonestado por una falta al lateral derecho en una zona del campo sin peligro alguno para los intereses azulinos.

A los 26 minutos, el Cartaya estuvo a punto de abrir el marcador en un balón largo del meta Montaño. Wojcik le ganó la partida a Daviti y su derechazo lo sacaba César con el pie en una gran intervención. Entraba el partido en el tramo final del primer tiempo y hubo una ocasión para cada equipo. Iván Navarro, desde la derecha, servía un centro medido que Jesús Parada remataba de cabeza fatal. Y con el tiempo cumplido, la más clara del primer tiempo para el Cartaya en un remate de Miguel Fernández, solo en el punto de penalti que se iba por encima del larguero de César.

Penalti

La segunda mitad comenzaba con la misma tónica y una pérdida de Joselito en la banda izquierda acabó con el penalti de Daviti a Fernando Vargas. El propio atacante lanzaba a la derecha de César, que adivinó la intención y rechazaba el esférico. Wojcik estuvo más rápido que los defensas y llegaba antes para remachar, pero de nuevo aparecía César para hacerse con el remate.

Lejos de amilanar a los locales el fallo desde los 11 metros, el Cartaya siguió creyendo en sus posibilidades y a los 65 minutos tenía que aparecer de nuevo César para repeler un disparo del recién entrado Diego Vargas. El meta jerezano tenía trabajo y despejaba con la mano no de forma muy ortodoxa otro disparo envenenado de los cartayeros, que veían que el gol estaba al caer. Pero fue el Deportivo el que pudo hacer el 0-1 en un remate de Álvaro Rey algo centrado al que respondió Montaño con una gran estirada.

Mazazo

Juan Carlos refrescó al equipo en la segunda mitad metiendo a Soto por Luna y en los diez minutos finales hasta cuatro cambios: Ramón, Alberto García, Iván Gutiérrez y Lay. Pareció dar un paso adelante el Deportivo y uno atrás el Cartaya, pero en una jugada en la que nadie supo despejar el peligro, Juanma Galán agarraba el balón en la frontal y con la derecha ponía el balón lejos del alcance de César.

En el tiempo de descuento, el XCD llegaba con un remate de cabeza de Fidel que Montaño atrapaba en dos tiempos en la última jugada del partido.