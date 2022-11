César echa el cerrojo a la portería del Xerez CD

El Xerez CD ha cerrado la puerta y ha tirado la llave. El cuadro azulino no ha encajado goles en los tres últimos partidos y César, meta titular del equipo, es el segundo portero menos goleado del Grupo X de Tercera RFEF. El cancerbero nacido en Madrid aunque desde muy pequeño asentado en la ciudad sólo ha encajado 5 goles en las 9 primeras jornadas y en 5 de ellas ha dejado la portería a cero.

El último equipo en batir al Deportivo fue el Coria, curiosamente en el partido que significó la primera victoria de los azulinos, aún con Paco Peña en el banquillo. Luego llegaron dos más ante el Sevilla C -con Juan Pedro en las labores de técnico interino- y con el Ayamonte (4-0) en el debut de Juan Carlos Gómez.

César confiesa que un portero es "superfeliz" cuando deja la portería inmaculada, aunque puntualiza que "se trata de un trabajo de todo el equipo, la defensa empieza desde arriba, entre todos hemos conseguido estas tres porterías a cero y queremos más", afirma.

El meta jerezano señala que "el equipo va a más" con el paso de las jornadas y pese al empate en casa del Ceuta B, "un rival que está arriba por algo y que nos puso las cosas muy complicadas". "Queremos -añade- seguir con esta línea positiva que llevamos. La temporada la empezamos rindiendo a un buen nivel, pero en ataque no entraba la pelota y atrás en los últimos minutos siempre acabábamos recibiendo algún tanto que nos costaron partidos -Puente Genil o Lucena- o uno que teníamos casi ganado nos costaba un empate (Gerena)". La dinámica ha cambiado y "vamos a seguir trabajando para alargar esta racha", confiesa.

Tanto es así que el Xerez CD es octavo y está a tres puntos de la quinta plaza y a seis del liderato cuando queda un mundo por delante. No obstante, el portero xerecista señala que "tenemos que tener los pies en el suelo porque hasta hace poco la dinámica no era buena".

Tanto Paco Peña como Juan Carlos Gómez apostaron por el guardameta, que está "muy contento, desde el primer día todo el mundo me ha acogido muy bien, me han dado confianza y eso es un plus cuando ves que tanto la directiva, el cuerpo técnico y los compañeros confían en ti. Salgo al campo y a los entrenamientos con ese plus y espero seguir así, aunque la competencia con mi compañero es buena y sana, nos hace mejores a los dos", destaca.

Sin Liga

La semana es atípica porque no hay liga el fin de semana y "con la racha que llevamos lo que quieres es seguir jugando", aunque añade: "También nos va a venir para seguir cogiendo los conceptos del míster, que sólo lleva dos semanas y ésta nos va a servir para tener una toma de contacto más profunda sin tener que centrarnos en un rival. Además, también nos vendrá bien desconectar y estar con la familia", explica.

¿Juan Carlos le pide algo diferente a lo que venía haciendo con Paco Peña? El meta responde que en su caso no porque "ambos entrenadores tienen las ideas muy claras y la intención de sacar el balón desde atrás y más teniendo un campo como Chapín. Fuera de casa ya dependes más del rival y del campo, pero la idea principal siempre es jugar desde atrás".

Y aunque hasta la próxima semana no se centrará el equipo en el partido contra el Rota, ya se mira de reojo y César advierte: "Va a ser un partido muy complicado. El Rota está haciendo las cosas muy bien y además hay varios jugadores que son de Jerez y eso siempre es un extra, hay otra motivación, me ha pasado también a mí. Están en una línea buena, es un hueso duro y habrá que trabajar para sacarlo adelante".

Con sólo cinco goles encajados, el meta azulino podría pensar en ser el menos goleado del grupo, aunque prefiere centrarse en objetivos colectivos: "Es verdad que me gusta ser ambicioso, pero lo primero es el equipo y el único objetivo que tenemos ahora es ganar el partido contra el Rota y no enfocarnos en retos individuales porque te puedes obsesionar o meter más presión de la cuenta".

Por último, le parece una "magnífica idea" que la entidad haya decidido abrir Fondo Sur para los partidos en Chapín y "invito a todos los aficionados a que vengan al Estadio porque van a disfrutar de este año".