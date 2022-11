Empate en un aburrido partido y sin ocasiones (0-0)

El Xerez CD ha sumado en Ceuta un punto tras empatar sin goles en el Martínez Pirri con el filial caballa. Los de Juan Carlos Gómez rompen su racha de victorias consecutivas, pero suman ya seis jornadas sin perder y por tercer partido consecutivo César ha dejado la portería a cero. El partido ha sido insulso y feo para el espectador, apenas ha habido ocasiones y las defensas se han impuesto siempre a los atacantes. Al conjunto xerecista le ha costado muchísimo hilvanar jugadas, no ha encontrado en ningún momento a sus mejores hombres y se ha parecido poco al equipo que goleó hace una semana al Ayamonte. Como dijo el míster antes del encuentro, hay que saber adaptarse a todo tipo de campos y a eso hay que añadir que cuando no puedes ganar, al menos hay que saber guardar un punto que puede ser valioso más adelante.

Mismo once

No hubo sorpresas en el once inicial del Deportivo y Juan Carlos apostó por el mismo equipo que goleó al Ayamonte la semana anterior. La única duda radicaba en saber si José Parada, sancionado contra los onubenses, regresaba al centro del campo por Nando, pero el gran partido del de Benalup le ha hecho seguir en el once titular. Arriba, Joseliyo se recuperó de las molestias en la rodilla izquierda y partió también desde el comienzo del encuentro en el flanco izquierdo, con Navarro en la derecha y arriba Álvaro Cascajo.

Los primeros minutos fueron de tanteo, sin que ninguno de los dos equipos lograse hacerse con el control del balón. Los azulinos -que han jugado con la tercera equipación roja y blanca- tardaron en entrar en el encuentro, no se adaptaron bien ni a la superficie ni a las dimensiones y apenas llegaron con peligro a la meta de Rodin. Tres cuartos de lo mismo le sucedió al Ceuta B, que intentaba entrar por los flancos, sobre todo por la banda de Joselito, pero sin poner en apuros a César, que sólo tuvo que intervenir en un par de centros.

Paradón de César

Pasados los primeros 20 minutos, el conjunto de Miguel Ángel Berlanga tuvo la mejor ocasión de la primera parte en una jugada embarullada que ningún defensa xerecista acertó a despejar. La pelota quedó muerta dentro del área y Jota buscó con la derecha ajustar al palo izquierdo de César, tapado por varios jugadores. El meta jerezano tiró de instinto y sacaba a última hora una mano milagrosa para negar el 1-0 a los locales.

El susto despertó al Deportivo y a la media hora Parada protagonizaba una buena acción personal, se apoyaba en Cascajo y este cedía de primeras dentro del área a Joseliyo, pero el antequerano quiso controlar en lugar de rematar de primeras con la derecha y un defensa le sacó el balón justo cuando iba a fusilar a Rodin.

Poco después, Iván Navarro probaba fortuna desde unos 20 metros con un derechazo al que Rodin respondía con una buena intervención. Fue la última jugada destacable de una primera parte insulsa, de pocas oportunidades y mucho respeto entre ambas escuadras.

Segunda mitad soporífera

Si hubo poco fútbol en la primera mitad, mucho peor fue la segunda, en la que los ceutíes sólo llegaron una vez a puerta en una jugada en la que el colegiado pareció señalar penalti por manos de un defensa xerecista, aunque en las imágenes se vio claramente que el balón tocaba en la espalda del zaguero azulino. Cruz Viejo finalmente dio el esférico al Deportivo.

Y como sobre el césped no había nada interesante, la cosa se calentó en la grada entre los aficionados de uno y otro equipo tras sacar algún local una bandera del Cádiz. Los ánimos se caldearon, el árbitro paró unos instantes el juego y la Policía tuvo que actuar para poner orden y paz.

En el tramo final, Álvaro Rey se sacó una volea desde la frontal que Rodin atajó sin demasiados problemas. Fue el único disparo a puerta de los de Juan Carlos Gómez en toda la segunda mitad.