Checa: "Somos el Xerez y tenemos que ir a Bollullos a ganar"

El Xerez CD vive una de las temporadas más plácidas de los últimos años. Líder del Grupo X de Tercera RFEF, invicto y con la portería a cero después de las primeras nueve jornadas disputadas. Este fin de semana, los de Checa visitan al Bollullos, rival que también ha arrancado el curso con buen pie, está invictos en el Eloy Ávila Cano y sólo ha perdido un partido, el de la pasada jornada en casa del Córdoba B.

El técnico azulino reconoce que el choque contra el cuadro onubense va a ser complicado, tanto por el rival como por el escenario del encuentro, un campo de reducidas dimensiones cuyo césped artificial se va a sustituir en breve. De hecho, estaba previsto que este partido se disputase este sábado en La Palma, pero finalmente la directiva local cambió de opinión.

-A seguir con la fantástica dinámica fuera de casa.

-Ese es el objetivo este fin de semana. El único objetivo del Xerez en cada partido es ganar y esta semana no va a ser menos.

-¿Cómo afrontáis el partido del domingo?

-Sabiendo que tenemos un rival muy fuerte, sobre todo en su campo no ha perdido ningún partido, nos va a poner las cosas muy complicadas, en un campo de dimensiones más pequeñas, pero no hay excusas y tenemos que imponernos, que no nos transiten, ganar las segundas jugadas, ser capaces de tener la pelota y hacerles daño en su área. En esta categoría cualquier error te penaliza y más en un campo así porque las dimensiones son especiales. Tenemos que cometer pocos errores y si ellos lo cometen aprovecharlo.

-Puede ser uno de los desplazamientos más complicados de la temporada.

-Todos so difíciles y diferentes. Mucha gente me compara el campo del Bollullos con Conil o Cabecense y cada partido es diferente. En Conil se nos lesionaron dos jugadores y tuvimos que hacer cambios y hay que estar preparados para lo que venga y saber que en cada partido hay que salir a ganar y éste no va a ser menos.

-El Bollullos sufrió la primera derrota de la temporada hace siete días. ¿Está siendo la sorpresa en este inicio de liga?

-No, sorpresa no. Miras el equipo, su entrenador, las estadísticas y lo que hicieron el año pasado, que también empezaron muy fuertes, y no me sorprende porque tienen bastante nivel y un entrenador que saca rendimiento a cada jugador. Va a ser un equipo que estará arriba.

-Todos disponibles salvo Adri y Durán y casi todos en su mejor momento. ¿Es un quebradero de cabeza elegir?

-Sí, lo es, pero dice mucho del potencial del grupo, que todos trabajan como equipo y que dan lo mejor de sí para la mejora del grupo y se ve en cada partido, casi todas las semanas hacemos cambios y todos los que salen rinden bien y espero que esta semana sea igual.

-Hace unos días comentaba que hay tener los pies en el suelo, pero ¿os sentís como el rival a batir, máxime cuando ni siquiera habéis encajado un gol?

-No. Lo del gol es anecdótico, eso llegará y debemos estar tranquilos, esto es muy largo y ahora mismo llevamos 9 jornadas, queda mucho y aunque es verdad que estamos haciendo las cosas bien como nos paremos a pensarlo cometeremos un error, hay que estar preparados cada semana y nosotros darles todas las herramientas para que crean en lo que hacemos cada jornada para ganar.

-¿Le hubiera venido mejor al equipo jugar en La Palma, como estaba inicialmente previsto?

-Hay que estar preparados para jugar donde sea. Nosotros en casa jugamos en un campo que es estupendo y ahora vamos al del Bollullos y máximo respeto hacia un club que lleva haciendo las cosas bien durante muchos años y que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero nosotros somos el Xerez y tenemos que ir a ganar allí.