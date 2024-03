Checa, técnico del Xerez CD: "Me quito el sombrero con mis jugadores, hemos ganado a un gran equipo en su casa y sin sufrir"

José Carlos Romero 'Checa' tiene al Xerez CD líder en solitario del Grupo X de Tercera RFEF. Este domingo, su equipo ha dado un zarpazo al ganar en el San Juan Bosco a un Utrera que ni le ha hecho cosquillas a los azulinos, que probablemente han completado el mejor partido de la temporada. El técnico ha valorado el triunfo, sigue con el discurso de ir paso a paso y asegura que la clave de la gran temporada de los suyos está en la unión entre el vestuario, cuerpo técnico, directiva y afición.

-¿Qué valoración hace de estos tres puntos tan importantes?

-Hemos hecho un gran partido, en la primera parte hemos sido capaces de someter a un muy buen equipo, al que he visto muchas veces aquí en su casa y hace mucho daño y nosotros hemos sido capaces de quitarle la pelota, de hacerle daño por un lado y por otro, crearle muchas ocasiones... Creo que el resultado al descanso era corto y aunque hemos dejado abierto el partido en la segunda parte, no hemos sufrido. Nos ha faltado el segundo para tener más control, pero me quito el sombrero ante mis jugadores. Cada día van a más, tienen más ganas y nos hacen soñar con que esto (el objetivo) es posible.

-¿Ha sido el partido más serio y completo del equipo?

-Llevamos tantos partidos serios... Desde el minuto uno de la pretemporada el equipo lo ha dado todo en cada entrenamiento, intentando mejorar día a día, cada partido... Al final los frutos se dan en el campo. Está claro que este partido ha sido muy serio ante uno de los rivales más fuertes en su campo y eso tiene mucho mérito. Los jugadores no paran de crecer y estoy orgulloso de ellos.

-¿Qué le ha parecido Utrera?

-Lo que teníamos visto y pensado. Un verdadero equipo, muy bien trabajado por su entrenador, que te hace daño cuando te quita el balón, que tiene un delantero cuyos números hablan solos... Por eso el mérito es de mis futbolistas, de ganarle a este gran equipo, en su casa y sin sufrir, dice mucho del gran partido que han hecho mis futbolistas.

-¿Qué supone esta victoria para la moral del equipo?

-Ponerse esta camiseta es una gran responsabilidad, hay que ir a todos los campos a ganar. Es un lujo tener la afición que tenemos, pero también una responsabilidad. Hay que dedicarle la victoria a estos aficionados que son una locura, a los que han venido y a los que están allí en Jerez y también se la quiero dedicar a mi hermano González, que es una persona que siempre está apoyándome en los momentos malos y que siempre está para dar ánimos a todo el mundo sin esperar nada a cambio. Nunca se lo dijo, pero ahora le digo que es muy grande y que muchas gracias por todo.

-Comenzaba un mes de marzo fuerte con esta visita al San Juan Bosco y el equipo sale reforzado. Cuarta victoria seguida, cuatro jornadas con la portería a cero. ¿Se afronta este mes en el mejor momento de la temporada?

-El equipo crece día a día, tiene unas ganas tremendas de hacer cosas importantes. Es verdad que los equipos que nos estamos encontrando son unos grandes rivales, pero creemos que como equipo podemos hacer cosas importantes esta temporada y así se está viendo. Todo es gracias a la implicación de estos futbolistas, al día a día con ellos, que me lo hacen muy fácil, hay una comunión muy grande entre la afición, equipo , directiva, prensa...

-¿Ahí está la clave?

-Yo pienso que sí, porque ha habido años con auténticos equipazos, años con mayores presupuestos, pero este año creo que hemos acertado en los jugadores, hemos sabido hacer esa unión desde el principio, todo el mundo se ha mentalizado de que hay que estar juntos para conseguir cosas importantes y creo que el mérito es de todos y yo doy las gracias por la oportunidad que me han dado de poder estar aquí.

-Con esta afición jugar fuera es más fácil...

-Mucho más fácil, en los momentos malos son capaces de levantarnos, tienen una palabra o una canción de ánimo para los jugadores y esa unión que hay hace que los resultados se vean.