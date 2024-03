El Xerez CD se doctora en el San Juan Bosco de Utrera (0-1)

Abandonar la Tercera RFEF pasa por ganar en campos como el San Juan Bosco y eso es lo que ha logrado el Xerez CD este domingo aupado por más de 400 aficionados que se han desplazado hasta Utrera. El equipo de Checa se ha impuesto por un gol a cero gracias a un tanto de Belizón en la segunda mitad, pero los azulinos han sido superiores todo el partido, quizá el mejor de la temporada de los xerecistas a domicilio. El temible mes de marzo no ha podido comenzar mejor para el líder de la categoría, que da un golpe en la mesa ganando en uno de los campos más complicados de la categoría.

Santos, titular

Checa suele sorprender todas las semanas con la alineación y en esta ocasión no iba a ser menos. Cuando todos esperaban a Isma Gil en la portería, el técnico eligió a Santos para defender el arco del Deportivo en el San Juan Bosco. No ha sido la única novedad, ya que Paco Torres ha regresado al once inicial para ocupar el lateral derecho y Geovanni, tras dos semanas en el banquillo, regresaba al centro de la defensa.

El míster azulino ha vuelto al sistema con un único delantero -contra el Conil jugaron Diego y Juan Delgado-, apostando por Perotti e Iván Navarro en las bandas y Belizón haciendo la mediapunta, con Diego como hombre más adelantado y el ya habitual doble pivote con Adri Rodríguez y Reina en la medular.

El partido respondió a las expectativas y ambos equipos brindaron un atractivo primer tiempo en el que fue mejor el cuadro entrenado por Checa, que a partir del minuto 30 fue dueño y señor del encuentro y tuvo ocasiones para haberse adelantado en el marcador.

Los primeros minutos fueron de tanteo, con un Utrera que se atrevía a buscar el arco de Santos, sobre todo con las internadas de Plusco, bien defendido por Álex del Río. Juanmari realizó un marcaje perfecto a Joquín Delgado, el pichichi de la categoría, y Paco Torres emergía en un par de acciones defensivas coreadas por la grada xerecista.

La única ocasión del Utrera fue para Joaquín, con un disparo en la frontal que Santos atrapó por el centro. Plusco le ganó la partida a Geovanni y se la dejó con el pecho al punta, pero el meta azulino estuvo perefcto en la atajada.

Perdona Reina

El Deportivo fue creciendo con el paso de los minutos y a la media hora Perotti tuvo la primera, pero su lanzamiento se marchaba por encima del larguero. La más clara para los xerecistas la tuvo Reina. El ex del Utrera recuperó un balón en la presión y se plantaba ante Navajas aunque obstaculizado por el central. No pudo enganchar el disparo y optó por regatear al portero, que le ganó la acción.

Perotti perforaba una y otra vez por la banda izquierda y en una internada estuvo a punto de conectar con Diego, pero un defensa salvaba el pase que llevaba veneno. La última también llevaba la firma del atacante xerecista, pero su disparo desde la frontal se iba de nuevo por encima de la meta de Navajas.

Gol de Belizón

La segunda mitad arrancó de la mejor forma para los intereses del Xerez CD. Apenas se llevaban disputados cinco minutos cuando por fin se hacía justicia a lo que se estaba viendo en el San Juan Bosco. Belizón adelantaba a los xerecistas en una jugada de pizarra a balón parado. Perotti, tras tocar en corto Del Río, la puso al corazón del área, allí ganaba Geovanni el salto y la ponía al otro palo, por donde apareció Belizón para rematar con un testarazo superando la estirada de Navajas.

El Utrera quedó tocado con el gol y el Deportivo estuvo a punto de aprovecharlo en otra llegada de Perotti, una pasadilla para la defensa sevillana, pero en esta ocasión Marrufo evitó el remate de Diego sacando la pelota a córner. Los de Montoya tenían que arriesgar y el técnico introdujo a Ranchero para dar más profundidad a su equipo, aunque fue en un disparo lejano de Marrufo su primer acercamento, sacando la manopla Santos a córner.

Checa lo vio claro y dio entrada a Armengol para buscar matar el partido a la contra, con un Utrera que con el paso de los minutos iba a dejar espacios en su línea de retaguardia. El guineano remataba por encima del larguero un saque de esquina e inmediatamente Checa refrescaba las bandas con De Rueda y Joselito por Perotti y Navarro.

Tramo final

Los jugadores del Deportivo ganaban todos los duelos y a la contra hacía muchísimo daño, aunque no terminaba de cerrar el partido. Montoya se jugaba el todo por el todo y Checa daba entrada a Juan Delgado. Una mala entrega estuvo a punto de costarle caro al Xerez CD, aunque por fortuna Santos se hacía con el balón tras cuerpear Juanmari a Josemi.

El choque entraba en su tramo final con las espadas en alto. Al Deportivo le tocaba multiplicarse en tareas defensivas ante un rival que de todas formas no encontraba la manera de perforar el férreo sistema defensivo del líder, aunque cualquier jugada a balón parado era siempre motivo de angustia para una afición que animaba sin parar a sus jugadores.

Perdonó la sentencia el XCD en dos ocasiones clarísimas. La primera de Armengol, tras no aprovechar un error de Navajas. El punta buscó superar al portero por arriba y el balón se le fue alto. La siguiente, todavía más clara para Juan Delgado, que ajustó tanto el disparo que se le fue pegado al palo izquierdo.

Tocó sufrir hasta el pitido final, pero el Xerez CD suma tres nuevos puntos en su camino hacia el ascenso a Segunda RFEF. Al final, fiesta en el San Juan Bosco y comunión entre afición y equipo. Una victoria que vale su peso en oro.