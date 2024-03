Utrera-Xerez CD: choque de trenes en el San Juan Bosco

Duelo de altura en el San Juan Bosco entre Utrera y Xerez CD este domingo (12:00). Los puntos ya valen mucho a estas alturas de competición y cualquier revés se puede acusar más de lo deseado. Nueva salida complicada para el líder Deportivo (53 unidades), que se enfrenta al cuarto clasificado (39) en la 24ª jornada de liga correspondiente al Grupo X de Tercera RFEF. Los azulinos inician la escalada a su particular 'Tourmalet' y si lo coronan con éxito tendían su plaza de play-off asegurada y puede que más de medio ascenso directo en el bolsillo. Después de este choque tendrán que jugar contra Pozoblanco, Salerm Puente Genil, Bollullos y Xerez DFC. Casi nada.

Cara a cara, dos gallitos que en Chapín firmaron tablas y que ahora no pueden fallar. Los locales son muy fiables en su estadio, han sumado 23 puntos, y el cuadro xerecista es el mejor visitante con 26. Además, su dinámica positiva es importante, ya que acumula una docena de partidos sin perder, con siete triunfos en los últimos ocho encuentros. El Xerez CD venció la pasada jornada al Conil por 2-0 y el combinado de Montoya no pasó del empate a uno ante el Córdoba B.

Pero no sólo es atractivo este compromiso en esta jornada. Este domingo, pero a las seis de la tarde, se disputa en Chapín otro partidazo, el que medirá al Xerez DFC, quinto con 36 puntos, y el Ciudad de Lucena, segundo con 51. Los dos adversarios del enfrentamiento matinal pueden ver alterada su posición en la tabla en función de los resultados.

Tres bajas

Finalmente, el Deportivo se presentará en el San Juan Bosco con bajas notables. Charaf se lesionó el miércoles en el amistoso que su equipo disputó en el Pedro Garrido frente al Jerez Industrial y está pendiente de conocer el alcance de sus problemas en la rodilla derecha. La ausencia del mediapunta hispano-marroquí es importante y se une a las del centrocampista sanluqueño Antonio Jesús, que ya ha superado su rotura fibrilar en el isquio de la pierna izquierda y que durante la semana ha entrenado junto al resto de sus compañeros, pero aún no está al cien por cien, lo mismo que el lateral derecho Ramón García.

Por contra, es alta Paco Torres, que no pudo jugar la pasada jornada en Chapín ante el Conil al estar sancionado con un partido por su expulsión por doble amonestación en el Ciudad de Lepe ante el Cartaya. Aparece en una lista de convocados en la que también está el joven Manu López y no el centrocampista Albajara, jugador que lleva ya bastante tiempo sin entrar en los planes del entrenador.

Posible once

En cuanto al once, es una incógnita y es probable que el nazareno introduzca cambios en todas las líneas. De entrada, lo normal es vuelva a jugar con un delantero y no con dos como en Chapín contra el Conil, aunque tampoco sería muy descabellado pensar que repitiera. Isma Gil no jugó el amistoso del pasado miércoles ante el Jerez Industrial (1-3) en el Pedro Garrido y apunta a titular, lo mismo que Paco Torres. El lateral derecho regresa tras su lesión y contra los jandeños en Chapín tuvo que ocupar esa demarcación Joselito, que es zurdo. En el centro de la zaga, Juan Mari es fijo y está por comprobar si Checa continúa confiando en Rodri o ya le devuelve la titularidad Geovanni, suplente en los últimos compromisos. En la izquierda lo previsible es que aparezca Del Río, que vuelve a la que ha sido su casa durante las últimas seis temporadas. En otros compromisos, Checa ha sorprendido con doble lateral y ahí Joselito y Del Río serían los elegidos.

En la medular, Adri Rodríguez y Miguel Reina, otro de los ex del Utrera, son fijos y las dudas aparecen en las bandas. Iván Navarro Álex de Rueda y luchan por una plaza en la derecha y Perotti, que también defendió la casaca del cuadro sevillano el pasado curso en Segunda RFEF, puede repetir en la izquierda. Si el entrenador azulino apuesta por un punta podría ser Diego Domínguez con Belizón por detrás. Si juega con dos, Armengol y Juan Delgado son las opciones.

El rival

Mientras, Miguel Ángel Montoya, preparador del Utrera, ha citado a todos sus jugadores disponibles y cuenta con dos bajas, ambas por sanción, la de Mario Begines, que cumplirá ante los azulinos el último partido de los cuatro que le cayeron por su expulsión frente al Ciudad de Lucena, y Chema, por acumulación de amonestaciones.

El técnico sevillano también es de los que suele retocar su once cada jornada, pero hay un futbolista que ha disputado todos los partidos, el delantero Joaquín, pichichi de la categoría con 16 goles. Es titular prácticamente siempre. Sólo no lo fue en el Carlos Marchena ante el Cabecense.