Checa, entrenador del Xerez CD, acabó con "buenas sensaciones" tras el primer amistoso de los azulinos, disputado el sábado en Arcos contra la UD Algaida y que terminó sin goles. El míster xerecista reconoció que su equipo hizo "cosas muy buenas", pero también admitió que les faltó "generar ocasiones" de gol, "intentaremos mejorar en los siguientes partidos".

El técnico puso en liza un sistema con tres centrales y dos carrileros, un esquema que "me gusta porque nos permite tener bastante gente en campo contrario, que es lo que quiero. Las sensaciones son buenas, hemos trabajado algunas cosas, la presión tras pérdida e intentar jugar en campo contrario". Checa sabe que "los equipos nos van a esperar en bloque bajo y tenemos que intentar generar espacios para poder atacarlos. Hicimos bastante cosas buenas, aunque es el primer partido de pretemporada y las piernas están cansadas" con la carga de entrenamientos.

Juan Delgado y Migue García tienen "muchas ganas, pero hay que guardarlos, no podemos arriesgar a que recaigan"

Checa argumenta que al equipo le faltó profundidad, pero está tranquilo porque sólo ha sido el primer amistoso y quedan muchos automatismos por afinar. Es consciente de que "sobre todo en nuestro campo, los equipos se nos replegarán atrás y tenemos que generar espacios y llegar a zona de ataque con ventaja, intentar hacer daño a través del juego por fuera. Quizá eso nos ha faltado en un partido que ha estado controlado, la posesión ha sido nuestra pero sin hacer mucho daño".

Así pues, determinó que "está claro que tenemos que hacer bastantes cosas más en ataque y hacer que el equipo contrario sufra más. Lo vamos a trabajar y seguro de que en los siguientes partidos veremos un equipo distinto". "Los primeros días son muy físicos, las piernas están cansadas pero es lo que toca ahora. Al Xerez le va a querer ganar todo el mundo, pero eso es lo que significa llevar este escudo y no hay que buscar excusas, tenemos que intentar mejorar las cosas que hemos hecho mal", recalcó.

El técnico, contento con la plantilla: "La implicación de los chicos es tremenda"

El Xerez CD inicia este lunes su segunda semana completa de pretemporada y el miércoles jugará en Montecastillo un amistoso con el juvenil del Sevilla. Tras varios días trabajando con el grupo, el técnico está "muy contento" porque "la implicación de los chicos es tremenda, todos están con muchas ganas. Tengo un gran grupo, a cualquier entrenador le gustaría estar en mi posición, estoy muy contento con el trabajo que han realizado tanto Miguel Ángel como Gallo y es fantástico porque tenemos todas las piezas desde el principio y eso será mucho más fácil para nosotros", añadió.

El entrenador xerecista personalizó en dos jugadores con los que quiere tener especial cuidado en esta pretemporada al salir de lesiones, como son Juan Delgado y Migue García. El delantero jugó en Arcos la última media hora y el centrocampista fue titular, pero no saltó al campo en la segunda mitad. Checa apunta que "son dos jugadores que tienen muchísimas ganas, que contagian muchísimo, son muy importantes para el grupo, pero hay que pararlos un poco porque no queremos que recaigan y sea para más tiempo. Hay que guardarlos un poco para cuando llegue lo importante que es el día 16 con la Copa RFAF, a corto plazo nuestro objetivo es el partido contra el Ciudad de Lucena, aunque para el Xerez no hay amistosos y hay que ganar todo".