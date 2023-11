Checa, contento por el triunfo del Xerez CD aunque para la euforia: "Los pies en el suelo"

Jose Carlos 'Checa', técnico del Xerez CD, estaba muy satisfecho tras la victoria de su equipo ante el Puente Genil, contento igualmente por el primer gol de Juan Delgado y la reaparición de Rodri, encantado con la afición y con el esfuerzo y el trabajo de sus jugadores. Pese a la goleada, el liderato y la ventaja que ya tiene el equipo sobre la sexta plaza, el preparador azulino lanzó un mensaje claro: "Pies en el suelo".

-Con un 4-0, ¿especialmente contento?

-Aparte del resultado, muy contento con la línea que lleva el equipo, por el trabajo que hace. El resultado ha sido amplio, pero en otros partidos también lo habíamos merecido y no pudo ser. Hoy se ha dado así ante un gran rival como es el Puente Genil y muy contento por la victoria.

-Un Puente Genil que hasta ahora no había perdido y que se lleva cuatro goles.

-Dice mucho de lo que están haciendo estos futbolistas, de las ganas que pone el equipo y de la conexión que hay entre el equipo y la afición, que nos ha llevado en volandas y hemos sentido ese aliento desde el principio y hace que los futbolistas se crezcan. El equipo lleva una línea ascendente, va a más, confía en lo que hace, cree en lo que hace y los resultados están llegado. Es gracias a ellos.

-¿Haberse adelantado tan pronto ha sido clave?

-Sí, hemos salido desde el principio a por el partido, se ha notado y enfrente teníamos un gran rival que sabíamos que nos iba a hacer daño, pero hemos tenido un buen día como muchos otros anteriormente pero hemos materializado las ocasiones que quizá en otros partidos no habíamos tenido esa suerte.

-¿El Puente Genil después del 1-0 ha tenido unos buenos minutos, pero con el 2-0 se acaba el partido?

-Enfrente teníamos un buen equipo, sabíamos que nos iba a tocar defender, ellos saben atacarnos, tener la posesión, saben buscarnos los puntos débiles y en algún momento lo han conseguido, pero hemos sabido sufrir, hemos trabajado como equipo y la victoria así sabe mucho mejor.

-Lo de la portería a cero...

-Es anecdótico, pero dice mucho del trabajo del equipo, del trabajo de los futbolistas, estoy superorgulloso de entrenar a este equipo porque con estos futbolistas vamos a llegar hasta donde ellos quieran.

-No sólo es no encajar goles, sino casi no os hacen ni ocasiones.

-Gracias al trabajo de ellos, el mensaje ha sido intentar tener posesiones largas, saber que cuando nos toca sufrir hay que defender el área fuerte porque ellos tienen delanteros que van bien a la zona de área y lo han hecho a la perfección. Muy orgulloso de tener a estos futbolistas, este cuerpo técnico y sobre todo esta afición.

-El equipo sigue líder, tres puntos sobre el Ciudad de Lucena, siete al tercero y 10 sobre el sexto. ¿Qué le dicen estos números?

-Hay que tener los pies en el suelo, llevamos nueve jornadas y queda un mundo, es verdad que en el Xerez no se puede mirar a largo plazo, pensar en el martes a volver a entrenar y en el siguiente partido el sábado ante un buen equipo que ha perdido su primer partido esta semana, así que dice mucho del potencial que nos vamos a encontrar.

-El resultado le ha dado la razón. No se han notado las bajas.

-Yo estoy todos los días con ellos, veo cómo entrenan y cómo trabajan, veo cómo se ayudan como equipo, buenos compañeros, se alegran del bien del compañero y eso lo nota el equipo. Son bajas importantes, pero la dirección deportiva hizo un trabajo espectacular en verano, se reforzó muy bien con jugadores que conocen la categoría y que venían de otras superiores y se nota.

-Ha marcado Juan Delgado.

-Estamos muy contentos por él. El año pasado fue un año duro para Juan por el tema de las lesiones. Este año venía muy motivado y cuando mejor estaba tuvo ese golpe que le ha tenido apartado un par de meses. Estaba deseando ayudar a los compañeros, ha salido y ha metido y estamos muy contentos con Juan porque en partidos anteriores ha jugado poco, pero los minutos que ha tenido han sido de mucha calidad ayudando al equipo.

-También ha reaparecido Rodri.

-Igual que Juan. Rodri es un futbolista de la casa, que nos puede dar mucho y nos da mucho dentro del campo y también fuera. Estoy muy contento de que haya tenido sus primeros minutos y que lo haya hecho a un gran nivel.

-Esta semana no se ha podido jugar en Chapín, pero la afición ha respondido igual de bien en el Pedro Garrido.

-La afición es caso aparte, lo lleva demostrando desde el principio, no tengo palabras para ellos. Tenemos un equipo que está en Tercera, un entrenador de Tercera, jugadores que están en Tercera pero quieren estar en una superior, pero tenemos una afición de Primera.