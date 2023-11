Reválida para el líder Xerez CD ante el también invicto Puente Genil

El Xerez CD hizo los deberes la pasada jornada en Pozoblanco (0-2) para sumar un nuevo triunfo y aprovechó el inesperado tropiezo del Ciudad de Lucena en su visita a La Palma (1-0) para colocarse como líder invicto, imbatido y en solitario del Grupo X de Tercera RFEF con 20 puntos. Este domingo (17:00) en el Pedro Garrido por la resiembra de Chapín recibe al Salerm Puente Genil en una reválida más que importante y con 'cuentas pendientes'. Los pontanos tampoco han perdido y han pasado de ser cuartos con 14 puntos a ocupar la quinta plaza de forma momentánea tras la victoria de este sábado del Ceuta B ante el Pozoblanco. El filial caballa alcanza ya los 16.

Azulinos y rojinegros se midieron el pasado verano en Copa RFAF y la balanza se decantó del lado cordobés en el cómputo de la eliminatoria. Los de Checa tenían depositadas muchas ilusiones en esa competición para acceder a la Copa del Rey y se quedaron sin recompensa. La situación es diferente y la liga es otra historia, pero la rivalidad marca los enfrentamientos de ambas escuadras, siempre peleando por lo máximo.

El Deportivo afronta la cita con dos bajas más que importantes. Migue García, que se lesionó en Pozoblanco, no se ha recuperado y no puede medirse a su exequipo y Adri Rodríguez se dañó el isquiotibial de su pierna derecha el pasado jueves en La Granja y se va a perder las próximas citas. Por contra, la nota positiva en la lista la protagoniza Rodri. El central jerezano, que se perdió toda la pretemporada por una lesión de rodilla y que aún no ha debutado en liga, estará este domingo por primera vez junto a sus compañeros.

El once azulino, de este modo, tendrá que presentar algunas novedades respecto al que ganó en Pozoblanco. Adri no jugó al tener que cumplir sanción por su expulsión frente al Utrera, Miguel Reina tendrá que ocupar nuevamente el puesto de pivote y la plaza de Migue García la puede ocupar Belizón, salvo que el nazareno se decante por jugar con dos puntas. En las bandas, Iván Navarro o De Rueda y Perotti parecen fijos, con Antonio Jesús junto a Reina. Arriba, Diego Domínguez es fijo.

Armengol, que contra el Utrera fue titular, fue suplente en Pozoblanco y durante la semana ha arrastrado algunas molestias, que el viernes incluso le obligaron a abandonar el entrenamiento antes del final.

Dos bajas y dos fichajes

El Salerm también encara este partido con dos ausencias de larga duración del lateral Fernando López, que el pasado domingo domingo ante el Córdoba B se rompió la tibia y el peroné de la pierna derecha y ya ha sido operado, y la del centrocampista Joaquín, que ha sido también intervenido tras romperse el menisco frente al Ciudad de Lucena.

Puentenueva ha recuperado a los jugadores que arrastraban molestias, Manolo Cano, Juanjo Carmona y Álvaro Pérez y también viaja Rafa Álvarez, joven lateral derecho de 20 años del Osuna Bote de Segunda Andaluza, firmado esta misma semana. Por contra, no podrá estrenarse el delantero Jairo Morillas, que aún no tiene el transfer.

400 entradas a la venta

El Xerez CD espera un gran ambiente en el Pedro Garrido. A principios de semana, anunció que ponía a la venta 1.000 entradas y que en el campo el día del partido no se podrían adquirir, pero durante los últimos días los aficionados han retirado 600 y sí que se podrán comprar el resto este domingo en las taquillas del campo una hora antes del inicio de un partido que está dedicado al joven jerezano Hugo, que padece Síndrome de Trevor y necesita ayuda.