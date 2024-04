"El equipo va a hacer un buen partido ante el Ayamonte y a lograr el objetivo"

El Xerez CD encajó la pasada jornada en el Guadalquivir ante el Coria una dura derrota. Cayó por la mínima a pocos minutos del final ante un rival que se encontraba en puestos de descenso. El líder vio recortada su distancia de seis a tres puntos respecto al Ciudad de Lucena, segundo, que este jueves ha vuelto a ganar y ya le iguala en la tabla. Está obligado a sacar adelante el encuentro de este sábado (12:00) en Chapín frente al Ayamonte, otro rival en descenso, para jugárselo casi todo a una carta el miércoles en el Ciudad de Lucena frente a los aracelitanos en el choque de la temporada.

José Carlos Checa, que este viernes cumple 41 años, espera que el mejor regalo sea un triunfo ante los fronterizos en un partido en el que cree que su equipo debe dominar y ser "nosotros mismos, que es lo que nos ha llevado hasta aquí". Defiende a su plantilla y confía ciegamente en lograr el ascenso.

–¿Cómo ha llevado la semana el equipo tras el tropiezo en Coria?

–Cuando hay una derrota, lo que queremos es que llegue el siguiente partido cuanto antes para intentar darle la vuelta a la situación. Analizando el partido y viéndolo con los jugadores, siempre se pueden mejorar cosas, pero también es verdad que no merecimos perder. De todos modos, eso ya es pasado y pensamos en el presente, que es el encuentro ante el Ayamonte, un rival que se está jugando la vida igual que nosotros. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien si queremos sacar estos tres puntos.

–¿Cómo espera al Ayamonte, que llega con nuevo entrenador?

–Ha cambiado de míster y llega con nuevos conceptos, pero nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros mismos. Tenemos que pensar en ser dominadores del partido, en intentar jugar en campo contrario, en hacerle daño en su área y en ser nosotros, que al final es lo que nos ha traído hasta aquí. Estoy seguro que el equipo va a hacer un buen partido.

–Hay jugadores que arrastran molestias como Juan Delgado y Belizón, ¿van a llegar a esta recta final?

–Como siempre digo, lo importante aquí es el equipo. Me hicieron una plantilla estupenda, estoy contento con todos. Esto es fútbol, siempre hay lesiones, sanciones y futbolistas que han podido jugar más o menos y también hay decisiones técnicas mías. Igual ha habido gente que se ha merecido jugar más, pero decidí no darle tanto minutos. Al final, lo que he dicho, lo importante es el equipo, no los nombres, y pensamos en sacar el mejor equipo posible para lograr los tres puntos.

–Se presentan tres partidos en una semana que van a marcar el futuro y mucho más tras el triunfo del Lucena ante el Córdoba B...

–Vivimos el día a día, primero hay que pensar en el encuentro ante el Ayamonte y luego ya vendrán los siguientes. Lo que está claro es que hay que valorar y mucho lo que está haciendo este equipo porque es increíble. Está peleando por los puestos de arriba desde el principio de temporada y, sobre todo, sabiendo de dónde venimos. El equipo ha sido capaz de crear ilusión y ganas y sabemos que vamos a lograr el objetivo. Eso es gracias a estos jugadores y a esta afición que ha empujado desde el principio. Esa unión se ve al final en el campo.

–La afición siempre está ahí, ¿hay que pedirle calma en estos momentos y que anime hasta el final?

–A la afición hay que pedirle poco porque nos da muchísimo. Nuestros seguidores saben que los necesitamos y que los partidos duran más de noventa minutos y lo mismo se puede marcar en el uno que en el noventa. Nuestra afición nos ha arropado desde el principio, ha estado en los malos momentos, nos ha levantado en los malos y la necesitamos. Sólo decirle que estamos con mucha responsabilidad, que sabemos en el club que estamos y que vamos a conseguir el objetivo, pero para lograrlo tenemos que estar juntos y juntos quiere decir todos. Así se lo he hecho saber al equipo desde el principio y necesitamos a todos, a afición, jugadores, técnicos, directivos, todas las personas que componen el club y a toda la gente de Jerez, que sé que nos apoya. Lo vamos a conseguir.