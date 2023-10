"Para ganar, tendremos que ser fuertes en las áreas"

José Carlos Checa, entrenador del Xerez CD, espera conservar el liderato con un triunfo este sábado (19:00) en Chapín ante el Utrera, pero respeta al rival y advierte que tendrán que ser muy fuertes en las dos áreas para sacar adelante el partido ante "un gran equipo, con grandes jugadores y un buen entrenador".

–¿Qué espera del partido ante el Utrera?

–Como siempre, nuestro único objetivo es ganar. Nos vamos a medir a un gran rival, pero no menos importante que los otros a los que nos hemos enfrentado. Tenemos la suerte de recibirlo en casa ante nuestra afición y vamos a intentar brindarle una victoria.

–La mejor defensa contra el mejor ataque...

–El partido va a estar muy igualado, entre dos buenos equipos, tendremos que estar muy pendientes de las cosas buenas que hacen, pero sobre todo tenemos que ser nosotros para hacerles daño y ganar el partido.

–¿Dónde coloca las claves del encuentro?

–Hay ser fuertes en las dos áreas, es un equipo goleador y nos tocará estar atentos y concentrados para defender y también para atacar. Nos está costando hacer goles, pero estamos creando bastantes ocasiones y superioridades. Nos falta meterlas.

–¿Le preocupa que las ocasiones no terminen de materializarse?

–No, no me preocupa porque generamos oportunidades, ya las convertiremos. El equipo está trabajando de maravilla tanto en defensa como en ataque, si no marcamos goles no podemos ganar.

–El Utrera está fuerte, pero fuera sólo ha ganado su primer compromiso ante el Coria...

–Es un equipo importante de la categoría, todo está muy igualado, cualquiera es capaz de ganar en cualquier campo y ellos también pueden hacerlo fuera. Lo que tenemos que hacer, como he comentado antes, es ser nosotros y hacer las cosas bien, que de ese modo ganaremos el partido como estamos haciendo hasta ahora.

–Primero contra tercero, ¿es una buena cita para calibrar las opciones reales de ambos equipos?

–Es demasiado pronto, esto acaba de empezar, queda mucha liga. Vamos partido a partido, el objetivo es el que es, pero nos centramos en ganar cada jornada ante cualquier rival y en cualquier campo. Respeto muchísimo al Utrera porque tiene grandes jugadores y un buen entrenador, pero tenemos que ganar.

–Se le acumulan las bajas con las ausencias de Isma, Rodri, Geovani, Joselito y Antonio Jesús, ¿tiene ya claros los recambios?

–Las bajas siempre llegan en mal momento, pero tenemos una plantilla amplia y no me preocupan, contamos con recambios, para eso hizo el club un esfuerzo grande. No hay excusas. Jugarán otros y lo harán igual de bien. Migue sí que está ya para jugar, tiene ganas de volver y yo estoy deseando de que vuelva. Saldrá en el once y será nuestro capitán.

–Ranchero, el primer fichaje de su equipo en verano, llega con el Utrera...

–Ranchero es un buen jugador, pero el Utrera tiene más futbolistas muy buenos en ataque, que cualquier equipo de nuestra categoría quisiera, y cuenta con un gran entrenador. Me preocupa mi equipo, él no se pudo quedar por los motivos que todos sabemos y le deseo la mejor de la suerte, pero en Chapín que gane el Xerez.

–El partido se juega este sábado y a las siete, ¿espera la misma respuesta de la afición?

–Nuestra afición está entregada con nosotros, se nota, y creo que el público va a seguir respondiendo como hasta ahora. Será un partido muy bonito, es un encuentro importante y notaremos su aliento, a ver si le brindamos el triunfo.