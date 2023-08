Checa pide perdón a la afición del Xerez CD tras la eliminación de la Copa RFAF

El Xerez CD puso punto final a su participación en la Copa RFAF con su derrota en el Polinario frente al Salerm Puente Genil en la vuelta de las semifinales (3-2), en un partido que pudo caer de cualquier lado y que se resolvió en una segunda parte que fue una locura. Juan Carlos Checa, técnico azulino, terminó la cita resignado, pero a la vez "enfadado porque el objetivo era pasar y pedimos perdón a la afición desplazada por no haberle dado una victoria. No me canso de repetirlo, lo de esta afición es una locura".

El preparador azulinos resaltó sobre el encuentro que "fueron fuertes en las áreas, tanto en defensa como en ataque y es lo que nos penalizó para no ganar el parido, hicimos muchas cosas bien pero no pudo ser, sólo nos queda felicitarles".

El Deportivo se colocó con un 2-0 en apenas cuatro minutos y llegó a la recta final con 3-1, nunca se rindió y eso "es una de nuestras señas de identidad, el equipo está comprometido y damos la cara siempre. Dominamos, igual en Chapín, pero nos faltó ser mucho más fuertes en las áreas. Al final, en esta categoría, cualquier equipo te hace daño en ese aspecto, defendieron bien, tuvieron sus ocasiones en ataque y las tres que tuvieron las metieron para dentro".

La derrota le deja "triste" por el respaldo de la parroquia azulina, que no quiso perderse el enfrentamiento en el Polinario. "El objetivo era pasar y nos vamos enfadados, no me canso de repetirlo, lo de la afición es una locura. Los futbolistas lo sienten, todos los que estamos aquí lo sentimos y sólo podemos pedir perdón por no haber logrado una victoria, que es lo que merecimos. Tenemos que darles las gracias porque nos apoyaron siempre, hasta en los malos momentos cuando el marcador era adverso con el 3-1. El equipo lo ha sentido y no ha bajado los brazos nunca".

Por último, sobre el Salerm recordó que "es un equipo que juega bastante bien, que está hecho para estar arriba en la liga y lo va a estar seguro, igual que el Ciudad de Lucena, y nosotros estaremos pelando con ellos".