El Xerez CD cae en Puente Genil en una segunda mitad de locos (3-2)

El Xerez CD se queda sin Copa RFEF y sin la final de la Copa RFAF. El Deportivo ha perdido 3-2 ante el Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario en la vuelta de las semifinales en un partido intenso, equilibrado y con una segunda mitad de locos, que pudo terminar con cualquier resultado.

Los pontanos se colocaron con 2-0 (58' y 62') al aprovechar al máximo sus opciones ante un cuadro xerecista que estaba jugando mejor, que no acertó con las suyas y al que le pudieron las ganas de sacar adelante la eliminatoria por la vía rápida. Juanfran y Alan, de penalti, pusieron en ventaja a los de Puentenueva, Diego Domínguez, también de pena máxima, acortó distancias. Diego Domínguez tuvo el 2-2 y mandó el balón al palo y luego, llegó el 3-1 y el 3-2 ya en el descuento de De Rueda. Un encuentro para tomar buena nota.

Cinco cambios

çEl once de Checa presentó hasta cinco novedades respecto al que empató a cero en Chapín. Reina entró en el centro de la defensa en lugar del lesionado Juan Mari, compañero al que ya suplió en Jerez tras su lesión. Joselito se quedó en el banquillo y salió de inicio Álex del Río, Migue García también fue suplente y Antonio Jesús, titular para reforzar la medular junto a Adri, Iván Navarro fue otra de las novedades en lugar de Belizón y Diego Domíguez desplazó al banco a Álex de Rueda.

El Deportivo entró al partido muy bien plantado y pisando área rival, aunque otra vez sin acierto arriba. Un remate de Diego Domínguez se marchó a saque de esquina y a los seis minutos, Isma Gil se lució por primera vez para rechazar un remate de Tomy Montenegro que luego cazó Mario y lo estrelló en Adri.

Y al cuarto de hora, la opción más clara para los pontanos, Isma Gil sacó una manopla salvadora para evitar el tanto de Mario Ruiz desde la frontal después de un rechace de la defensa tras un saque de banda. La réplica no tardó, justo después, un trallazo de Antonio Jesús, también desde fuera del área, se marchó por encima del larguero.

Tras la pausa de hidratación, el Xerez CD siguió controlando la situación y sobre la campana tuvo sus dos mejores opciones. En el 45', un remate de cabeza de Acosta se fue alto y en el 46', otra vez Acosta superó a Edu Chía, pero tampoco estuvo inspirado a la hora de resolver. Sin tiempo para más, los dos equipos se marcharon a la caseta después de cuarenta y cinco minutos intensos y entretenidos.

El segundo acto, de infarto

Tanto Checa como Puentenueva realizaron un cambio en el descanso. En el cuadro local entró Alan por Guichard y en el conjunto xerecista, Armengol ocupó el puesto de Acosta. Y si la primera mitad fue intensa, la segunda fue aún mejor y, además, llegaron los goles, la emoción y la polémica. Isma Gil mandó a córner un trallazo de Ismael y Antonio Jesús (50') mandó el balón al larguero tras una falta en la frontal del área. Era un aviso de lo que vendría después y cuando mejor estaban los azulinos. El Salerm trenzó una buena jugada y sacó petróleo de esa acción ofensiva. Juanfran adelantó a los suyos. 1-0. Minuto 58.

El Deportivo tuvo la igualada en el 59' con un remate de Geovanni tras un saque de esquina y a renglón seguido, penalti en contra del Xerez CD que transforma Alan. 2-0. Minuto 62. Demasiado castigo para lo realizado por unos y otros.

Aún así, el Deportivo no le perdió la cara al partido y Diego Domínguez recortó distancias desde los once metros tras un penalti sobre Perotti. 2-1. Minuto 67. Los xerecistas empujaban y tuvieron la igualada en el 68' con un tiro que estrelló en el poste un luchador Diego Domínguez. El Puente Genil se salvaba y no perdonaba. Con los dos equipos a por todas hizo el 3-1 en el 81'. Alan, totalmente libre de marca, firmaba su doblete tras una falta que lanzó Jona y controló Juanfran. Y para dar aún más emoción al descuento, De Rueda marcó el 3-2 y Perotti reclamó un posible penalti que le costó la amarilla. Ya no hubo tiempo para más. Derrota y la liga es ya el único objetivo.